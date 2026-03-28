Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να μειώσουν τις δαπάνες τους για την προστασία άλλων χωρών του ΝΑΤΟ, μετά την άρνηση ορισμένων ευρωπαϊκών κρατών να ανταποκριθούν στα αιτήματά του σχετικά με τη βοήθεια στον πόλεμο κατά του Ιράν.

«Νομίζω ότι έγινε ένα τεράστιο λάθος όταν το ΝΑΤΟ απλώς δεν ήταν εκεί», ανέφερε ο Τραμπ την Παρασκευή, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τη στάση της Συμμαχίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η αλλαγή στάσης των ΗΠΑ θα μπορούσε να αποδειχθεί οικονομικά επωφελής. «Θα φέρει πολλά χρήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ξοδεύουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο για το ΝΑΤΟ — για να τους προστατεύουμε. Θα ήμασταν πάντα εκεί για αυτούς, αλλά τώρα, με βάση τις πράξεις τους, μάλλον δεν χρειάζεται να είμαστε, έτσι δεν είναι;» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος είχε ζητήσει από άλλες χώρες να στείλουν πολεμικά πλοία προκειμένου να ανοίξει ο Πορθμός του Ορμούζ, σύμφωνα με σχετική αναφορά διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Τα αιτήματά του παρουσιάστηκαν ως δοκιμασία πίστης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο Τραμπ υποστήριξε ότι η αποστολή ναυτικών δυνάμεων θα αποτελούσε ένα «πολύ μικρό εγχείρημα» για τα κράτη που εξαρτώνται από την αμερικανική προστασία.

«Γιατί να είμαστε εκεί για αυτούς, αν δεν είναι εκείνοι για εμάς;» κατέληξε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας τη θέση του περί αμοιβαιότητας στις διεθνείς συμμαχίες.