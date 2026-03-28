Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο Στενό του Ορμούζ ως «Στενό του Τραμπ» κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Σύνοδο Κορυφής FII Priority στο Μαϊάμι Μπιτς της Φλόριντα.

«Πρέπει να το ανοίξουν, πρέπει να ανοίξουν το Στενό του Τραμπ. Εννοώ του Ορμούζ», δήλωσε προς το ακροατήριο, προκαλώντας αντιδράσεις και γέλια στην αίθουσα.

«Συγγνώμη, λυπάμαι πολύ. Τι τρομερό λάθος», πρόσθεσε αστειευόμενος. «Τα fake news θα πουν “το είπε κατά λάθος”. Όχι, δεν υπάρχουν ατυχήματα με εμένα. Όχι πολλά τουλάχιστον».

Ο Τραμπ έχει ζητήσει από το Ιράν να ανοίξει πλήρως τον κρίσιμο θαλάσσιο δίαυλο μέσα στις επόμενες ημέρες, διαφορετικά –όπως είπε– θα «εξαλείψει» τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας της χώρας.

Την Πέμπτη ανακοίνωσε ότι παρατείνει την προθεσμία κατά δέκα ημέρες, καθώς «οι συνομιλίες με την Τεχεράνη βρίσκονται σε εξέλιξη». Η νέα διορία του λήγει τη Δευτέρα, 6 Απριλίου.