Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με το Ιράν για την ασφαλή διέλευση των ταϊλανδικών δεξαμενόπλοιων από το στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ, το οποίο έχει ουσιαστικά παραμείνει κλειστό μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή πριν από έναν μήνα.

«Έχει πλέον συναφθεί συμφωνία ώστε να επιτρέπεται σε ταϊλανδικά πετρελαιοφόρα να διέρχονται με κάθε ασφάλεια από το στενό του Χορμούζ, συμβάλλοντας έτσι να αμβλυνθούν οι ανησυχίες για τη μεταφορά καυσίμων προς την Ταϊλάνδη», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ανούτιν Τσαρνβίρακουλ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Με τη συμφωνία αυτή είμαστε πεπεισμένοι ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε πλέον προβλήματα όπως αυτά που παρατηρήθηκαν από τις αρχές Μαρτίου», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Η Ταϊλάνδη, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών Σιχασάκ Πουανγκετκιάου, ξεκαθάρισε προς το Ιράν ότι «δεν είναι μέρος της σύγκρουσης» και «έχει το δικαίωμα ασφαλούς θαλάσσιας διέλευσης δυνάμει του διεθνούς δικαίου».

«Στο πλαίσιο του τρέχοντος (νέου) μηχανισμού (που συμφωνήθηκε), η Ταϊλάνδη θα ενημερώνει εκ των προτέρων για οποιοδήποτε πλοίο διασχίζει το στενό και το Ιράν θα απαντά», εξήγησε ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι ήδη ένα δεξαμενόπλοιο μετέφερε πετρέλαιο μέσω του στενού και αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλα.

Επιπτώσεις στην αγορά καυσίμων

Η χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες στον εφοδιασμό της με καύσιμα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Παρότι είχε τεθεί πλαφόν στα 30 μπατ (0,79 ευρώ) το λίτρο, η τιμή της βενζίνης αυξήθηκε κατά 6 μπατ μέσα σε μία εβδομάδα.

Οι ελλείψεις και οι ουρές στα πρατήρια έγιναν ολοένα και πιο συχνές. «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους πολίτες για τα προβλήματα που προκλήθηκαν από τη διαχείριση των τιμών των καυσίμων κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του Μαρτίου», ανέφερε ο Ανούτιν. «Νομίζαμε στην αρχή ότι η σύγκρουση αυτή θα είχε μικρή διάρκεια. Πλέον είναι σαφές ότι η κατάσταση άλλαξε και ότι είναι πιθανό να παραταθεί», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός, που επανεξελέγη πρόσφατα, κάλεσε τους πολίτες να μην πανικοβάλλονται, διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα των 65 εκατομμυρίων κατοίκων διαθέτει επαρκή αποθέματα καυσίμων.

Ναυτικές εντάσεις και επιθέσεις στο στενό

Εμπορικό πλοίο της Ταϊλάνδης, το Mayuree Naree, έγινε στόχος ιρανικής επίθεσης ενώ βρισκόταν στο στενό του Χορμούζ. Τρεις ναυτικοί που επέβαιναν σε αυτό εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ανάγκασαν τρία πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων να κάνουν αναστροφή στο στενό, υπογραμμίζοντας πως η θαλάσσια οδός στρατηγικής σημασίας είναι πλέον κλειστή για πλοία που συνδέονται με τον «εχθρό».

Η κίνηση στο στενό του Χορμούζ έχει μειωθεί κατά 95% σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα μεταξύ 1ης και 26ης Μαρτίου, σύμφωνα με την πλατφόρμα Kpler.

Από την αρχή του μήνα, 24 εμπορικά πλοία –ανάμεσά τους 11 δεξαμενόπλοια– έχουν δεχθεί επιθέσεις ή έχουν αναφέρει «συμβάντα», σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.