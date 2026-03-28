Ο Γιούργκεν Κλοπ επιστρέφει στο «σπίτι» του, εκεί που ανήκει η καρδιά του, στο Άνφιλντ. Αυτή τη φορά ως θεατής για να παρακολουθήσει τον αγώνα παλαίμαχων για φιλανθρωπικό σκοπό, ΛίβερπουλΝτόρτμουντ (28/03). Στο γήπεδο βρίσκεται και ο πρώην παίκτης των Γερμανών, Σωκράτης Παπασταθόπουλος.

Ο Κλοπ, επίτιμος πρεσβευτής του ιδρύματος της Λίβερπουλ, πραγματοποίησε ειδική επίσκεψη στο Αθλητικό και Κοινοτικό Κέντρο του Άνφιλντ την Παρασκευή (27/03). Ο Κλοπ έγινε επίτιμος πρεσβευτής του Ιδρύματος της Λίβερπουλ όταν αποχώρησε από τον σύλλογο το 2024.

