Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στη δημιουργία δύο επισκέψιμων υποθαλάσσιων αρχαιολογικών χώρων στο αρχιπέλαγος των Φούρνων, στο βόρειο Αιγαίο, στις περιοχές Άκρα Φυγού και Βαθύλακας.

Όπως αναφέρεται, ετοιμάζεται ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει ζητήματα ασφάλειας, προστασίας των αρχαιοτήτων και αναψυχικής κατάδυσης, διασφαλίζοντας την ορθή λειτουργία των νέων καταδυτικών διαδρομών.

Η συστηματική υποβρύχια έρευνα που διεξάγεται από το 2014 έχει καταγράψει 62 ναυάγια, τα οποία χρονολογούνται από τον 6ο αιώνα π.Χ. έως τη μεσοπολεμική περίοδο, αναδεικνύοντας τη μακραίωνη ναυτική σημασία της περιοχής.

Οι νέοι υποθαλάσσιοι χώροι θα διαθέτουν καθορισμένες διαδρομές κατάδυσης και ελεγχόμενη πρόσβαση, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των ευρημάτων και η ασφάλεια των επισκεπτών.

Σύμφωνα με αρμόδιους παράγοντες, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη διαφύλαξη της υποθαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ παράλληλα προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη και τον καταδυτικό τουρισμό. Παρουσιάζει, επίσης, μια εντυπωσιακή συγκέντρωση ναυαγίων που εκτείνεται από την Αρχαϊκή έως τη Ρωμαϊκή και μεταγενέστερες περιόδους.