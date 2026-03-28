Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για το κλείσιμο των παράνομων τζαμιών στην Αθήνα, με τις αρχές να προχωρούν στη σφράγιση ακόμη ενός χώρου λατρείας, ο οποίος είχε ως υπεύθυνο έναν Μπανγκλαντεσιανό. Το πλαίσιο ελέγχων έχει αυστηροποιηθεί μετά από σχετικές εντολές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κινήθηκε αυτόφωρη διαδικασία για τον χώρο που λειτουργούσε στις οδούς Ρόδου και Φυλής. Μετά την καταδίκη του υπευθύνου, ξεκίνησε η διαδικασία άρσης του καθεστώτος νομιμότητας και ακολούθησε η απέλασή του.

Πρόκειται για το τέταρτο τζαμί που κλείνει από την αρχή του έτους στον δήμο Αθηναίων. Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές προχώρησαν και στο κλείσιμο ακόμη ενός παράνομου λατρευτικού χώρου αίρεσης στην περιοχή της Κυψέλης.

Αυστηρότεροι έλεγχοι από το υπουργείο Μετανάστευσης

Η εξέλιξη εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής που εφαρμόζεται μετά τις νομοθετικές παρεμβάσεις του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Θάνος Πλεύρης, στις περιπτώσεις αλλοδαπών που εντοπίζονται να λειτουργούν παράνομους λατρευτικούς χώρους ενεργοποιείται η διαδικασία ανάκλησης της άδειας διαμονής και έκδοσης πράξης απέλασης.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, μετά τη σύλληψη του αλλοδαπού από την Αστυνομία, ενημερώνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να κινηθεί η διοικητική διαδικασία για την ανάκληση της νόμιμης διαμονής του και την απομάκρυνσή του από τη χώρα.

Σειρά ενεργειών για τον περιορισμό των παράνομων χώρων λατρείας

Η υπόθεση του Αγίου Νικολάου προστίθεται σε μια σειρά παρεμβάσεων των αρχών, με στόχο –όπως υπογραμμίζουν κυβερνητικές πηγές– να σταματήσει η λειτουργία παράνομων χώρων λατρείας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας, όπου το φαινόμενο έχει καταγραφεί επανειλημμένα τα προηγούμενα χρόνια.