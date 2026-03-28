Αποχαιρετάμε τη χειμερινή περίοδο και υποδεχόμαστε τη θερινή ώρα αύριο, Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, καθώς γυρίζουμε τους δείκτες των ρολογιών μας μία ώρα μπροστά.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών: «Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της χειμερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη χειμερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δηλαδή από 03:00 π.μ. σε 04:00 π.μ.».

