Τα Κινέζικα αυτοκίνητα έχουν εισβάλει στην αγορά αυτοκινήτου, ενθουσιάζοντας το νέο τους κοινό με τις προτάσεις που αλλάζουν το προφίλ των επιλογών. Ξεχωρίζουν οι αμιγώς ηλεκτρικές προτάσεις χάρη στις μεγάλες μπαταρίες που παρέχουν δυναμικές αυτονομίες αλλά και τα Plug in υβριδικά που κερδίζουν το στοίχημα των πωλήσεων.

Στην Ευρώπη, τα νέα Κινέζικα μοντέλα δίνουν τα …ρέστα τους, με συγκεκριμένες φίρμες να έχουν εδραιωθεί στην συνείδηση του κοινού, αν και ακόμη είναι νωρίς να δημιουργήσουν «στερεότυπες» σχέσεις με τους αγοραστές, όντας η πρώτη γενιά που επενδύει στην επέλαση από την Απω Ανατολή .

Σε κάθε περίπτωση οι Κινέζοι κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν αποκτήσει φήμη, που μεταδίδεται με μεγάλες «ταχύτητες» στο διστακτικό αγοραστικό κοινό στην Ευρώπη.

Είναι σημαντικό ότι σε αυτό το πεδίο φίρμες όπως οι BYD, MG και Leapmotor έχουν διεισδύσει σε μια αγορά που κυριαρχείται για πάνω από έναν αιώνα από «ντόπιες» ευρωπαϊκές φίρμες, που πίστευαν ότι έχουν κληρονομικό χάρισμα, το οποίο δεν θα κλονιζόταν ποτέ. Και όμως έρευνες φανερώνουν ότι οι Κινέζοι δεν πάνε στα τυφλά! Εξίσου σημαντικό ότι τα μοντέλα από την Κίνα αρχίζουν να διώχνουν από πάνω τους την «ρετσινιά» της κακής ποιότητας, που αντικαθίσταται ταχύτατα με μοντέλα εξαιρετικής κατασκευής, τεχνολογικής υπεροχής και άρτιας ηλεκτρικής απόδοσης. Σε αυτό το πλαίσιο φίρμες όπως η Geely ή και Zeekr στοχεύουν να προσπεράσουν σε λίγα χρόνια μεγάλα brand, όπως την Stellantis!

Σε κάθε περίπτωση το καλό κλίμα για τα Κινέζικα αυτοκίνητα έρχεται από τους νέους. Σύμφωνα με έρευνα της Cox Automotive , το 69% των ερωτηθέντων της Γενιάς Ζ θα αγόραζε ευχαρίστως ένα κινεζικό αυτοκίνητο , ενώ μόνο το 39% των ερωτηθέντων δήλωσαν αρνητικοί στην αγορά ενός ηλεκτρικού μοντέλου.

Πάντως, η ίδια έρευνα δείχνει ότι υπάρχει ακόμη στο ευρύ κοινό σημαντική έλλειψη πραγματικής γνώσης για τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα αλλά και τις μάρκες ( την ιστορία τους, τις παροχές τους και τη γκάμα τους). Ένα 35% των ερωτηθέντες δήλωσαν ότι ήταν εξοικειωμένοι με την BYD, αλλά ο μέσος όρος για όλες τις μάρκες είναι περίπου 17% . Παρόλο που δραστηριοποιούνται πολλές κατασκευαστές από την Κίνα, σήμερα, ελάχιστοι αναπτύσσονται με ιλιγγιώδη ρυθμό και λαμβάνουν σημαντική δημοσιότητα στην Ευρώπη. Αλλά και στην Ελλάδα οι αγοραστές δηλώνουν ενθουσιασμένοι με τις νέες προτάσεις αν και πριν την τελική επιλογή τα συγκρίνουν με τα ευρωπαϊκά μοντέλα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2025, το μερίδιο αγοράς των κινεζικών εταιρειών αυτοκινήτου στην Ευρώπη έπιασε το εντυπωσιακό ποσοστό του 6%. Σε αριθμούς αυτό μεταφράζεται σε 800.000 μονάδες! Αυτό δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι οδηγοί βλέπουν με θετικό μάτι τις νέες επιλογές, αναζητώντας κυρίως ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα.

Ενδεικτικό της ανόδου των Κινέζων είναι το γεγονός ότι η BYD μετά από μια δεκαετία καταφερε να προσπεράσει σε πωλήσεις την Tesla! Οι πωλήσεις της BYD αυξάνονται ραγδαία στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική, ενώ ο Καναδάς ενδέχεται να είναι ο επόμενος σταθμός της.

Aλλά και ο Όμιλος της Geely σημείωσε το πρώτο δίμηνο του 2026 άνοδο 14% σε σχέση το 2025 , με τα οχήματα νέας ενέργειας να αποτελούν πλέον την πλειοψηφία των συνολικών πωλήσεων του ομίλου.