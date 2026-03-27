- Οι Φρουροί της Επανάστασης δηλώνουν ότι χτύπησαν «αμερικανοϊσραηλινές» δυνάμεις στο Κουβέιτ
- Αραγτσί: Το Ιράν θα επιβάλει βαρύ τίμημα για τα ισραηλινά εγκλήματα
- Ρούμπιο: Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο
- Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι υγιής αλλά απουσιάζει για λόγους ασφαλείας
- IDF: Βομβάρδισαν τον ιρανικό πυρηνικό αντιδραστήρα βαρέος ύδατος Αράκ
- Τραμπ: Τα πηγαίνουμε πολύ καλά στο Ιράν
- Ρούμπιο: Ο πόλεμος θα διαρκέσει άλλες 4 με 6 εβδομάδες
- Προβληματισμένος ο Νετανιάχου από την Μοσάντ: Διαψεύστηκαν τα σενάρια για λαϊκή εξέγερηση ή αλλαγή καθεστώτος
- Ιρανοί χάκερς παραβίασαν το email του διευθυντή του FBI και διέρευσαν φωτογραφίες και έγγραφα
- «Ο Τραμπ έχει αρχίσει να βαριέται λίγο με το Ιράν και θέλει να προχωρήσει παρακάτω»
- Αλί Χαμενεΐ: Η τελευταία του φωτογραφία λίγο πριν τον σκοτώσουν
- CBS: Ο Τραμπ έχει ενημερωθεί πως θα λάβει σήμερα την αντιπρόταση του Ιράν στο σχέδιο 15 σημείων
- WP: Ανησυχία στο Πεντάγωνο ΗΠΑ για τα αποθέματα Tomahawk – Κίνδυνος ελλείψεων για μελλοντικές επιχειρήσεις
- Axios: Έντονη τηλεφωνική συνομιλία Βανς με Νετανιάχου – «Πούλησες στον Τραμπ έναν εύκολο πόλεμο»
- Economist: «Από τη θεϊκή στη σκληρή εξουσία» – Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν πάρει τον ολοκληρωτικό έλεγχο στο Ιράν;
- Ντόναλντ Τουσκ: Έχουμε πκηροφορίες για νέα κλιμάκωση τις επόμενες ημέρες
- Reuters: Οι ΗΠΑ μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι έχει καταστραφεί μόνο το ένα τρίτο περίπου του πυραυλικού οπλοστασίου του Ιράν
- IDF: Εντολή εκκένωσης της πόλης Αράκ στο Ιράν Εγκαταλείψτε την περιοχή για την ασφάλειά σας»
- Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν στο Ισραήλ προσπαθώντας να φτάσουν σε καταφύγιο, ενώ το Ιράν εκτόξευσε ξανά πυραύλους κατά του Ισραήλ χωρίς να αναφερθούν θύματα από την τελευταία επίθεση.
- Η Ιορδανία αναφέρει ότι εκτοξεύτηκαν τρεις πύραυλοι από το Ιράν τις τελευταίες 24 ώρες, με δύο να καταρρίπτονται και έναν να προκαλεί υλικές ζημιές στα ανατολικά της χώρας.
- Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατέρριψαν σήμερα έξι βαλλιστικούς πυραύλους και εννέα drones από το Ιράν, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας.
- Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ανακάλυψε τούνελ της Χεζμπολάχ κάτω από εκκλησία στον νότιο Λίβανο, ενώ η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες στη Δυτική Γαλιλαία.
- Οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα επιθέσεις σε εγκαταστάσεις εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων και εργοστάσια όπλων στην περιοχή της Τεχεράνης.
- Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς προειδοποίησε ότι το Ισραήλ θα εντείνει τα πλήγματά του στο Ιράν για να σταματήσουν οι εκτοξεύσεις πυραύλων.
- Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης απαγόρευσε τη ναυτιλία προς και από λιμάνια συμμάχων ΗΠΑ-Ισραήλ μέσω των Στενών του Ορμούζ.
- Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προχωρούν αργά, σύμφωνα με πηγές, με το Πακιστάν να διευκολύνει τις συνομιλίες.
- Η UNICEF ανακοίνωσε ότι 121 παιδιά έχουν σκοτωθεί και 399 τραυματιστεί στον Λίβανο, με πάνω από 370.000 παιδιά να έχουν εκτοπιστεί.
- Συνολικά περισσότεροι από 1.900 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου, ενώ στον Λίβανο οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.100.
- Το Κρεμλίνο αρνήθηκε ότι ο Πούτιν ζήτησε από επιχειρηματίες να χρηματοδοτήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.
- Ο καιρός το Πάσχα: «Αν δεν έπεφτε 12 Απριλίου…» – Η ανατροπή που θα γίνει τη Μεγάλη Εβδομάδα
- Καλάβρυτα: Σοβάρα προβλήματα προκαλεί η σφοδρή χιονόπτωση – Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού οδηγών
- Ν. Ανδρουλάκης στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Κάλεσμα για πολιτική αλλαγή – «Μαζί θα κερδίσουμε την Ελλάδα που αξίζουμε και αγαπάμε»