Η σύσταση της βρετανικής κυβέρνησης ότι τα παιδιά κάτω των πέντε ετών δεν θα πρέπει να εκτίθενται σε οθόνες για περισσότερο από μία ώρα την ημέρα έρχεται να επαναφέρει στο προσκήνιο μια συζήτηση που απασχολεί έντονα γονείς, εκπαιδευτικούς και επιστήμονες: ποια είναι τα όρια της ψηφιακής έκθεσης στην πρώιμη παιδική ηλικία και ποιες οι επιπτώσεις της στην ανάπτυξη των παιδιών.

Η οδηγία αυτή δεν αποτελεί απλώς μια τεχνική σύσταση, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανησυχίας για την αυξανόμενη επιρροή της τεχνολογίας στη ζωή των παιδιών από ολοένα και μικρότερες ηλικίες.

Η επιστημονική βάση των συστάσεων εστιάζει κυρίως στις κρίσιμες περιόδους ανάπτυξης του εγκεφάλου κατά τα πρώτα χρόνια ζωής. Σε αυτή τη φάση, η άμεση αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, το παιχνίδι χωρίς δομή, η κοινωνική επαφή και η γλωσσική επικοινωνία θεωρούνται καθοριστικά στοιχεία για τη γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη.

Η υπερβολική χρήση οθονών συνδέεται, σύμφωνα με μελέτες, με καθυστερήσεις στη γλωσσική εξέλιξη, προβλήματα συγκέντρωσης και μειωμένες κοινωνικές δεξιότητες.

Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις ότι η παθητική κατανάλωση περιεχομένου –όπως η συνεχής παρακολούθηση βίντεο– δεν προσφέρει τα ίδια αναπτυξιακά οφέλη με την ενεργή συμμετοχή σε δημιουργικές δραστηριότητες.

Ωστόσο, η πραγματικότητα για πολλές οικογένειες είναι πιο σύνθετη. Οι οθόνες έχουν ενσωματωθεί στην καθημερινότητα ως εργαλείο ψυχαγωγίας αλλά και «βοήθειας» για τους γονείς, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα με αυξημένες επαγγελματικές απαιτήσεις και περιορισμένο χρόνο.

Για πολλούς, το τάμπλετ ή το κινητό λειτουργεί ως ένας εύκολος τρόπος απασχόλησης του παιδιού, ειδικά σε στιγμές έντασης ή ανάγκης. Η πλήρης απομάκρυνση ή ο αυστηρός περιορισμός της χρήσης συχνά μοιάζει μη ρεαλιστικός στόχος.

Η πρόκληση, επομένως, δεν αφορά μόνο τη θέσπιση χρονικών ορίων, αλλά και την ποιότητα της ψηφιακής εμπειρίας. Δεν είναι όλες οι μορφές περιεχομένου ίδιες.

Εκπαιδευτικά προγράμματα με διαδραστικό χαρακτήρα, εφαρμογές που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και τη δημιουργικότητα, καθώς και η συν-παρακολούθηση από τους γονείς μπορούν να μετατρέψουν την οθόνη από παθητικό μέσο σε εργαλείο μάθησης.

Η ενεργή εμπλοκή των ενηλίκων, η συζήτηση για το περιεχόμενο και η σύνδεσή του με την πραγματική ζωή αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους.

Επιπλέον, σημαντικό ζήτημα αποτελεί η διαμόρφωση συνηθειών από πολύ νωρίς. Τα παιδιά που μεγαλώνουν με λιγότερη εξάρτηση από οθόνες έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αναπτύξουν ισορροπημένη σχέση με την τεχνολογία αργότερα.

Η θέσπιση σαφών κανόνων, όπως η αποφυγή οθονών πριν τον ύπνο ή κατά τη διάρκεια των γευμάτων, μπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά.

Αντίστοιχα, η ενθάρρυνση δραστηριοτήτων όπως το διάβασμα, το παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους και η δημιουργική απασχόληση ενισχύει εναλλακτικές μορφές ανάπτυξης.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται και η ευθύνη των εταιρειών τεχνολογίας. Οι πλατφόρμες και οι εφαρμογές σχεδιάζονται συχνά με στόχο τη μεγιστοποίηση του χρόνου χρήσης, αξιοποιώντας μηχανισμούς που ενισχύουν την εξάρτηση.

Αυτό εγείρει ερωτήματα για την ανάγκη ρύθμισης και προστασίας των ανηλίκων από πρακτικές που ενδέχεται να επηρεάζουν αρνητικά τη συμπεριφορά και την ψυχική τους υγεία.

Παράλληλα, οι κοινωνικές ανισότητες παίζουν καθοριστικό ρόλο. Σε οικογένειες με περιορισμένους πόρους, οι οθόνες μπορεί να αποτελούν μία από τις λίγες διαθέσιμες μορφές ψυχαγωγίας ή εκπαίδευσης.

Η πρόσβαση σε ασφαλείς χώρους παιχνιδιού, ποιοτικά εκπαιδευτικά υλικά και χρόνο γονικής φροντίδας δεν είναι δεδομένη για όλους. Συνεπώς, οι γενικές οδηγίες χρειάζεται να συνοδεύονται από πολιτικές στήριξης των οικογενειών.

Τελικά, η σύσταση για περιορισμό της χρήσης οθονών δεν αποτελεί απαγόρευση, αλλά μια υπενθύμιση της σημασίας της ισορροπίας. Η τεχνολογία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης ζωής και η πρόκληση δεν είναι η αποφυγή της, αλλά η συνειδητή και υπεύθυνη ενσωμάτωσή της στην καθημερινότητα των παιδιών.

Για τους γονείς, αυτό σημαίνει διαρκή εγρήγορση, προσαρμογή και, κυρίως, ενεργή παρουσία στη ζωή των παιδιών τους τόσο εντός όσο και εκτός οθόνης.