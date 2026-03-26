Τα τελευταία δύο χρόνια, τα ολλανδικά σχολεία προχώρησαν σε μια σημαντική αλλαγή: Την απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων στις τάξεις, τους διαδρόμους και τις καντίνες. Η πρωτοβουλία είχε στόχο να μειώσει τους περισπασμούς, να ενισχύσει τη συγκέντρωση των μαθητών και να βελτιώσει τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις. Η εφαρμογή της έγινε μέσω εθνικής συμφωνίας ανάμεσα σε σχολεία, γονείς και δασκάλους, αποφεύγοντας τη διαδικασία ψήφισης νόμου και εξασφαλίζοντας ευρεία αποδοχή και ταχεία εφαρμογή.

Στο Γυμνάσιο Cygnus του Άμστερνταμ, οι μαθητές συναντούν επιγραφές που τους υπενθυμίζουν ότι τα κινητά πρέπει να μένουν στους χώρους φύλαξης ή να μένουν στο σπίτι. Η καθηγήτρια Ίντα Πέτερς αναφέρει ότι η ατμόσφαιρα στις τάξεις και στους διαδρόμους έχει αλλάξει αισθητά. Οι μαθητές είναι λιγότερο αποσπασμένοι, η διαχείριση της τάξης έγινε πιο εύκολη και οι σχέσεις μεταξύ τους πιο ήρεμες. Η απουσία της συνεχούς ανησυχίας για φωτογραφίες ή μηνύματα στα social media φαίνεται να ενισχύει την ψυχολογική άνεση και, κατά συνέπεια, την απόδοση στη μάθηση.

Τα πρώτα στοιχεία υποστηρίζουν αυτές τις παρατηρήσεις. Μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 317 δευτεροβάθμια σχολεία δείχνει ότι περίπου τα τρία τέταρτα ανέφεραν βελτιωμένη συγκέντρωση των μαθητών μετά την απαγόρευση των συσκευών. Σχεδόν τα δύο τρίτα κατέγραψαν βελτίωση του κοινωνικού κλίματος και περίπου το ένα τρίτο είδε άνοδο στις ακαδημαϊκές επιδόσεις. Παράλληλα, άλλες έρευνες υποδεικνύουν μείωση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού όταν οι συσκευές δεν είναι παρούσες στην καθημερινή σχολική ζωή.

Η συζήτηση στην Ολλανδία έχει πλέον επεκταθεί και στα κοινωνικά δίκτυα. Η κυβέρνηση συνιστά να παραμένουν εκτός πλατφορμών τα παιδιά κάτω των 15 ετών και προωθεί την εισαγωγή ορίου ηλικίας 15+ για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχετικές έρευνες δείχνουν ότι η πλειονότητα των νέων στηρίζει μέτρα περιορισμού της χρήσης των social media για τους ανήλικους, υποδεικνύοντας συνειδητοποίηση των κινδύνων που συνδέονται με την υπερβολική χρήση.

Η εμπειρία των μαθητών δείχνει ότι, παρά τις αρχικές αντιρρήσεις, η απαγόρευση έχει θετική επίδραση στην καθημερινότητά τους. Υπό το πρίσμα αυτό, τα ολλανδικά σχολεία παρουσιάζουν ένα μοντέλο όπου η μείωση της ψηφιακής απόσπασης φαίνεται να ενισχύει τη συγκέντρωση, την κοινωνική αλληλεπίδραση και την ακαδημαϊκή πρόοδο των μαθητών.