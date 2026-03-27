Η Megan Ruth-Trump, γνωστή ως Meg Avon, από το Μπρίστολ, έγινε ευρέως γνωστή το 2023 όταν «παντρεύτηκε» συμβολικά τον ποταμό Άβον, σε μια πρωτοβουλία με στόχο την ευαισθητοποίηση για τη ρύπανση των υδάτων. Τρία χρόνια αργότερα, συνεχίζει να διατηρεί τον ιδιαίτερο αυτό δεσμό, παραμένοντας ενεργή στην περιβαλλοντική δράση.

Η 29χρονη ακτιβίστρια δηλώνει πως εξακολουθεί να κολυμπά στον ποταμό κάθε εβδομάδα, ακόμη και τον χειμώνα, παρά τις δύσκολες συνθήκες. Όπως αναφέρει, κάθε επαφή με το νερό αποτελεί μια μοναδική εμπειρία που τη φέρνει πιο κοντά στη φύση. Παράλληλα, συμμετέχει σε δράσεις και συνεργασίες με καλλιτέχνες και περιβαλλοντικές ομάδες, ενισχύοντας το μήνυμά της.

Η καμπάνια της, μαζί με την ομάδα Conham Bathers, παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ Dirty Business από το Channel 4, που αναδεικνύει το πρόβλημα των λυμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως εξηγεί, η συμβολική αυτή «ένωση» βοηθά το κοινό να κατανοήσει πιο εύκολα τη σημασία των περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Παρά την κακή ποιότητα του νερού, που εμποδίζει την αναγνώριση του ποταμού ως επίσημης ζώνης κολύμβησης, η ίδια παραμένει αισιόδοξη: αναγνωρίζει τα προβλήματα, αλλά συνεχίζει να βλέπει την ομορφιά του ποταμού και τις προοπτικές βελτίωσης.

Στόχος της ομάδας είναι να αποκτήσει ο ποταμός Άβον νομικά δικαιώματα προσωπικότητας, κάτι που θα ενισχύσει την προστασία του και –όπως λέει η ίδια– θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε μια «επίσημη» ανανέωση των όρκων τους. Για τη Meg, ο ποταμός δεν είναι απλώς ένα φυσικό στοιχείο, αλλά μια ζωντανή οντότητα που αξίζει δικαιώματα και σεβασμό.