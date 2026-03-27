Με νέες κινητοποιήσεις εργαζομένων απειλείται η Lufthansa, καθώς πιλότοι και προσωπικό καμπίνας ενέκριναν με συντριπτικά ποσοστά τη διεξαγωγή νέων απεργιών. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία κατέληξε σε συμφωνία με το προσωπικό εδάφους, αποτρέποντας προς το παρόν περαιτέρω αναταράξεις στις πτήσεις.

Σύμφωνα με το συνδικάτο UFO, το 94% των εργαζομένων στα αεροσκάφη της Lufthansa και το 99% όσων ανήκουν στη CityLine ψήφισαν υπέρ της απεργίας, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων συλλογικών διαπραγματεύσεων. «Η συμμετοχή στις ψηφοφορίες για την απεργία ήταν υψηλότερη από ό,τι εδώ και πολύ καιρό. Αυτό δείχνει πόσο μεγάλη είναι η πίεση, αλλά και πόσο ισχυρή είναι η ενότητα εντός του συνδικάτου πληρώματος καμπίνας», δήλωσε η αναπληρώτρια πρόεδρος του UFO, Σάρα Γκρούμπισιτς.

Η ίδια διευκρίνισε ότι δεν αναμένεται άμεσα νέα απεργία, καθώς πρώτη επιλογή των εργαζομένων παραμένει η διαπραγμάτευση με την εργοδοσία. Ωστόσο, η απόφαση αυτή ενισχύει την πίεση προς τη διοίκηση της εταιρείας για επίτευξη συμφωνίας.

Οι πιλότοι της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας έχουν ήδη εγκρίνει ανάλογη πρόταση για κινητοποιήσεις. Στα μέσα Φεβρουαρίου, οι απεργίες των δύο συνδικάτων είχαν οδηγήσει στην ακύρωση περίπου 800 πτήσεων, επηρεάζοντας σχεδόν 100.000 επιβάτες και προκαλώντας σημαντική αναστάτωση στο επιβατικό κοινό.

Συμφωνία με το προσωπικό εδάφους

Παράλληλα, η Lufthansa και το συνδικάτο Ver.di ανακοίνωσαν σήμερα συμφωνία για περίπου 20.000 υπαλλήλους εδάφους. Οι εργαζόμενοι αυτοί θα λάβουν αυξήσεις ύψους 4,6%, δηλαδή κατά μέσο όρο περίπου 220 ευρώ μηνιαίως.

Κεντρικό σημείο της συμφωνίας αποτελεί η οκταετής προστασία του προσωπικού διαχείρισης επιβατών και αεροσκαφών από την εξωτερική ανάθεση του έργου τους σε εταιρείες με χαμηλότερους μισθούς. Όπως ανέφερε η Ver.di, πρόκειται για συμφωνία που «παρέχει ασφάλεια σε δύσκολους καιρούς».