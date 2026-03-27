Οι διαμεσολαβητές επιδιώκουν την πραγματοποίηση πιθανών δια ζώσης συνομιλιών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ενδεχομένως και από σήμερα Παρασκευή (28/3) στο Πακιστάν, σύμφωνα με Αιγύπτιους και Πακιστανούς αξιωματούχους.

Το Press TV, το αγγλόφωνο δίκτυο της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης, μετέδωσε ότι η Τεχεράνη έχει καταθέσει πενταμερές σχέδιο προτάσεων. Σε αυτό περιλαμβάνονται: ο τερματισμός των δολοφονιών Ιρανών αξιωματούχων, εγγυήσεις κατά μελλοντικών επιθέσεων στο Ιράν, αποζημιώσεις για τον πόλεμο, παύση των εχθροπραξιών και η «άσκηση κυριαρχίας του Ιράν επί των Στενών του Ορμούζ».

Τα μέτρα αυτά, ιδίως οι αποζημιώσεις και η επιμονή της Τεχεράνης στον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, θεωρείται απίθανο να γίνουν αποδεκτά από τον Λευκό Οίκο.

Παρότι το Ιράν και το Ομάν διαθέτουν εδάφη στην περιοχή, τα Στενά του Ορμούζ θεωρούνται διεθνή ύδατα, μέσω των οποίων επιτρέπεται η ελεύθερη ναυσιπλοΐα όλων των πλοίων.

Προκλήσεις και αβεβαιότητες στις διαπραγματεύσεις

Οποιαδήποτε συνομιλία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να αντιμετωπίσει σοβαρά εμπόδια. Δεν είναι σαφές ποιος στην ιρανική κυβέρνηση διαθέτει την αρμοδιότητα και τη βούληση να διαπραγματευθεί.

Το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί βαθιά καχυποψία απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες δύο φορές επί κυβέρνησης Τραμπ προχώρησαν σε επιθέσεις κατά τη διάρκεια υψηλού επιπέδου διπλωματικών επαφών, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.