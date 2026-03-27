H επιστροφή του Άρη στις προπονήσεις έχει συνδυαστεί με δύο νέα πρόσωπα στις προπονήσεις.

Ο Νόα Σούντμπεργκ μπήκε χθες σε φουλ ρυθμούς και σήμερα τη σκυτάλη πήρε ο Φρέντρικ Γένσεν ακολουθώντας κανονικά το πρόγραμμα της ομάδας.

Αμφότεροι επανέρχονται μετά από τρεις εβδομάδες απουσίας, αποτελώντας κάτι σαν… μεταγραφές για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Σούντμπεργκ έπαιξε μόνο στην πρεμιέρα του Έλληνα τεχνικού με τον Παναθηναίκό, ενώ ο Γένσεν είχε τραυματιστεί λίγες μέρες νωρίτερα κόντρα στην Κηφισιά. Το ματς, δηλαδή, το οποίο αποτέλεσε και το κύκνειο άσμα του Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο της ομάδας.

Στη φάση που βρίσκεται ο Άρης και με μία τελευταία… ζαριά μπροστά του, δεν περισσεύει κανένας. Οπότε αυτές οι δύο νέες επιλογές είναι παραπάνω από καλοδεχούμενες για τον Έλληνα τεχνικό. Ειδικά αυτές τις μέρες που προσπαθεί να… συμμαζέψει ό,τι μπορεί και να παρουσιάσει τον Άρη όσο το δυνατόν πιο έτοιμο στον… τελικό με τον Λεβαδειακό την επόμενη εβδομάδα για την πρεμιέρα των πλέι οφ.

Για αυτό άλλωστε έδωσε μόνο δύο μέρες άδειας αυτή την εβδομάδα στους παίκτες, με τη δουλειά να συνεχίζεται σε φουλ ρυθμούς και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Τα μοναδικά προβλήματα είναι πλέον αυτά των Γαλανόπουλου και Μισεουί, για τους οποίους είναι ακόμα άγνωστο πότε θα επανέλθουν και αν θα προλάβουν γενικώς κάποιο από τα ματς των πλέι οφ.