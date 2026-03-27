Για άλλους η κλήρωση των play off ήταν καλή, για άλλους ήταν «ύπουλη», για άλλους «περίεργη». Η ΑΕΚ μπαίνει με πλεονέκτημα δύο και τριών βαθμών από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ στο μίνι πρωτάθλημα, εξήγησα σε προηγούμενο blog γιατί δεν τη θεωρώ απόλυτο φαβορί (και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε) και η σειρά των αγώνων δεν έχει καμία σημασία. Το μόνο που μετράει σε αυτή τη διαδικασία είναι το αποτέλεσμα.

Για παράδειγμα πάει η ΑΕΚ στην πρεμιέρα στο «Γ. Καραϊσκάκης». Αν κερδίσει ξεφεύγει στο +5 από τον Ολυμπιακό. Τελειώνει το πρωτάθλημα; Όχι βέβαια. Απλά αποκτά τεράστιο ψυχολογικό boost. Αν χάσει θα βρεθεί στο -1. Τελειώνει το πρωτάθλημα; Και πάλι η απάντηση είναι όχι με άλλα πέντε ματς και το τελευταίο εντός έδρας με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Λήγει στο Φάληρο το ματς ισόπαλο. Πάλι όλα παραμένουν ανοιχτά, ακόμα και αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό και την «πιάσει» στην κορυφή.

Αυτά τα ματς είναι ένας μικρός «μαραθώνιος» όπου κανένας δεν μπορεί να εστιάσει σε ένα ή δύο ματς. Αν βέβαια η ΑΕΚ κάνει το δύο στα δύο θα αποκτήσει τεράστιο προβάδισμα και ψυχολογικό και αγωνιστικό και τότε θα γίνει το μεγάλο φαβορί.

Τι μας έχει δείξει όμως η ιστορία των play off; Την τριετία που ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα είχε τεράστιο προβάδισμα από την αρχή μέχρι το τέλος. Τις δύο επόμενες σεζόν ωστόσο κάτι άλλαξε.

Τη σεζόν 2022-2023 μέχρι την τρίτη αγωνιστική τρεις ομάδες διεκδικούσαν τον τίτλο. Τη σεζόν 2023-2024 την 30η αγωνιστική οι ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός είχαν απόσταση ενός, δύο και τεσσάρων πόντων.

Πέρσι είχαμε ξανά την επανάληψη της τριετίας. Ο Ολυμπιακός μπήκε με προβάδισμα εφτά βαθμών από την ΑΕΚ, δέκα από τον Παναθηναϊκό και 14 από το ΠΑΟΚ και τερμάτισε στο +16 από τους «πράσινους», στο + 17 από τους Θεσσαλονικείς και στο +22 από την «Ένωση».

Το μόνο που «μετράει» λοιπόν είναι το αποτέλεσμα και όχι το πρόγραμμα. Σε αυτά τα play off θα δοκιμαστούν φανέλες, ρόστερ και προπονητές στον απόλυτο βαθμό.

Το προβάδισμα των δύο και τριών βαθμών επαναλαμβάνω ότι δεν είναι μεγάλο. Θα μπορούσε να ήταν ακόμα μεγαλύτερο αν δεν είχαν συμβεί οι «αυτοκτονίες» στο Πανθεσσαλικό και στο Περιστέρι, αλλά τέτοιες έκαναν και οι άλλοι.

Και τις έκαναν τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και ο ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχουν -σε σύγκριση με την ΑΕΚ- μεγαλύτερο «υπόβαθρο» καθώς υπάρχει δουλειά μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας με τους προπονητές τους.

Βεβαίως μέσα στην ΑΕΚ υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει πρωταθλητισμό. Ο Νίκολιτς έχει κάνει σε Σερβία και Ουγγαρία με επιτυχία και την ξέρει αυτή την πίεση. Οι Βίντα, Μουκουντί, Ρότα, Πινέδα, Μάνταλος, Γκατσίνοβιτς, Ελίασον, Γιόβιτς και Βάργκα, έχουν κατακτήσει πρωταθλήματα και ξέρουν επίσης τη διαδικασία.

Τα play off θα είναι «πόλεμος» και η ΑΕΚ πρέπει για να αποκτήσει το πάνω χέρι, πρέπει να κάνει κάτι που μέχρι στιγμής για διαφορετικούς λόγους δεν το έχει πετύχει. Να κερδίσει δηλαδή τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Αν το καταφέρει αυτό, τότε ναι, θα αποκτήσει τον πρώτο λόγο στην υπόθεση «τίτλος».

Η ΑΕΚ έδειξε βελτίωση στα δύο ντέρμπι του δεύτερου γύρου σε σχέση με αυτά του πρώτου. Συνεπώς υπάρχει εξέλιξη. Αν αυτή συνεχιστεί και έρθουν και οι νίκες, τότε θα μπορεί να κάνει το βήμα παραπάνω και να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είναι και κάτι ουτοπικό.

Στα play off επίσης, όπου όλα τα ματς θα είναι ντέρμπι, δεν θα υπάρχουν περιθώρια λάθους. Δεν θα υπάρχει χρόνος για χαμένα ημίχρονα όπως συνέβαινε κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου.