Το τελευταίο διάστημα, διαμορφώνεται ένα σύνθετο και πολυεπίπεδο σκηνικό γύρω από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Παρά την ξεκάθαρη στήριξη της διοίκησης προς τον Ράφα Μπενίτεθ και στο πλάνο που έχει σχεδιαστεί από κοινού, στο παρασκήνιο καταγράφονται διαφορετικές προσεγγίσεις, που ενισχύουν την αίσθηση αβεβαιότητας.

Υπάρχουν εσωτερικές φωνές που αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη τη συνέχιση της συνεργασίας των δύο πλευρών, εκτιμώντας ότι η ομάδα ίσως χρειάζεται μια διαφορετική αγωνιστική κατεύθυνση. Οι συγκεκριμένες απόψεις δεν εκφράζονται δημόσια, ωστόσο αποτυπώνονται μέσα από συζητήσεις και διαρροές που, σταδιακά, επηρεάζουν το συνολικό κλίμα.

Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται ένα περιβάλλον πίεσης γύρω από τον προπονητή του Παναθηναϊκού, με το ζήτημα της τεχνικής ηγεσίας να επανέρχεται διαρκώς στη δημόσια συζήτηση. Χωρίς να υπάρχουν επίσημες τοποθετήσεις που να αμφισβητούν ανοιχτά τον Μπενίτεθ, η επαναλαμβανόμενη παρουσία του θέματος δείχνει πως η κατάσταση παραμένει ρευστή.

Από την πλευρά της, η διοίκηση του Παναθηναϊκού δεν έχει διαφοροποιήσει τη στάση της και διατηρεί την εμπιστοσύνη της προς το πρόσωπό του Μπενίτεθ. Μάλιστα επιχειρεί να διατηρήσει τις ισορροπίες, αποφεύγοντας κινήσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν περαιτέρω αναταράξεις σε μια κρίσιμη φάση της σεζόν. Η επιλογή αυτή ερμηνεύεται ως προσπάθεια προστασίας της ομάδας, ενόψει των αγώνων που ακολουθούν.

Σε κάθε περίπτωση, η αβεβαιότητα που έχει δημιουργηθεί, μπορεί να ερμηνευθεί με διαφορετικούς τρόπους και δεν αποκλείεται το τελικό κριτήριο για την παραμονή του Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού να είναι τελικά η παρουσία των Πράσινων στα πλέι οφ. Αν και ο Ισπανός προπονητής έχει λάβει διαφορετικά μηνύματα και ήδη σχεδιάζει την επόμενη σεζόν.