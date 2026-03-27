Αναβρασμός επικρατεί στη Βοσνία, μετά από στιγμιότυπα που κατέγραψαν πανηγυρισμούς παικτών της Ιταλίας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από φιλάθλους και ΜΜΕ.

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά τη νίκη της Βοσνίας επί της Ουαλίας στη διαδικασία των πέναλτι (1-1 κανονική διάρκεια, 4-2 στα πέναλτι), αποτέλεσμα που έστειλε τη χώρα ένα βήμα πιο κοντά σε μεγάλη πρόκριση.

Την ίδια ώρα, η Ιταλία είχε επικρατήσει της Βόρειας Ιρλανδίας με 2-0, εξασφαλίζοντας τη δική της παρουσία στην επόμενη φάση, όπου θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Βοσνία για ένα εισιτήριο στο Μουντιάλ.

Look at this disrespect and arrogance by Italy. They were already celebrating after we won penalties. We will take this to account in Zenica!pic.twitter.com/P8DCNvpb39 — Bosnian Football (@BosniaNTBall) March 27, 2026

Ωστόσο, μετά τη λήξη του αγώνα, κάμερες κατέγραψαν τους Φεντερίκο Ντιμάρκο και Γκιγιέλμο Βικάριο να παρακολουθούν τη διαδικασία των πέναλτι σε τάμπλετ και να πανηγυρίζουν έντονα τη στιγμή που κρίθηκε η πρόκριση.

Η εικόνα αυτή προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στα social media, με Βόσνιους φιλάθλους να κάνουν λόγο για «έλλειψη σεβασμού» και «αλαζονική συμπεριφορά», ενόψει και της μεταξύ τους αναμέτρησης.

Χαρακτηριστικό ήταν το σχόλιο που κυκλοφόρησε ευρέως: «Δείτε την έλλειψη σεβασμού από τους Ιταλούς. Και τι αλαζονεία. Πανηγύρισαν τη νίκη μας στα πέναλτι: θα το λάβουμε αυτό υπόψη στη Ζένιτσα».