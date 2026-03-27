Μετά την ήττα 1-0 από την Παραγουάη, ο Τάσος Μπακασέτας τόνισε ότι η Εθνική δεν πρέπει να επαναλάβει τα ίδια λάθη στο Nations League και αναφέρθηκε στην αποχώρηση του Πέτρου Μάνταλου, ευχαριστώντας τον εκ μέρους της ομάδας.»

Αναλυτικά είπε στον Alpha:

«Απέναντι σε μια σκληροτράχηλη ομάδα, με ένα στυλ που δεν έχουμε αντιμετωπίσει, το ματς θα κρινόταν στο γκολ. Θα μπορούσαμε στο πρώτο ημίχρονο να σκοράρουμε, να βρούμε χρόνους. Δεχτήκαμε ένα γκολ από στημένη φάση, δεν δεχτήκαμε ευκαιρίες, αλλά δεν δημιουργήσαμε κιόλας».

Για τον προ μηνών αποκλεισμό της Εθνικής:

«Δεν κρυφτήκαμε από τον αποκλεισμό. Δεν προσέξαμε τις λεπτομέρειες και τιμωρηθήκαμε. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Δεν μπορούμε να μιλάμε γι’ αυτά που έγιναν πριν από τέσσερις μήνες. Να μας γίνει μάθημα για τη συνέχεια, να δούμε τι κάναμε λάθος, πού πήγαμε καλά και να βελτιωνόμααστε. Σε λίγους μήνες θα αντιμετωπίσουμε ομάδες υψηλού επιπέδου που θα μας δυσκολέψουν και θα τις δυσκολέψουμε. Πρέπει να βελτιωθούμε και να μην κάνουμε τα ίδια λάθη».

Για την αποχώρηση του Πέτρου Μάνταλου:

«Έχουμε υπάρξει συμπαίκτες και πολλά χρόνια στην Εθνική. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της Εθνικής. Αν και δεύτερος αρχηγός, ήταν πάντα δίπλα και βοηθούσε σε όλη τη διάρκεια της πορείας του, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Είναι λίγο περίεργο για μένα, να βλέπω έναν παίκτη που ουσιαστικά ξεκινήσαμε μαζί να σταματάει. Αυτή είναι η ζωή. Μεγαλώνεις και παίρνεις κάποιες αποφάσεις. Εύχομαι τα καλύτερα και τον ευχαριστώ προσωπικά και εκ μέρους της ομάδας για ό,τι έδωσε. Είναι πολύ σημαντική παρουσία για όλους».