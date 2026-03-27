Η Τουρκία πήρε το εισιτήριο για τον τελικό των playoffs του Μουντιάλ 2026, επικρατώντας με 1-0 της Ρουμανίας, σε ένα παιχνίδι όπου καθοριστικός ήταν ο Αρντά Γκιουλέρ.

Η ομάδα του Ραζβάν Μαρίν, ο οποίος ξεκίνησε βασικός και αγωνίστηκε για 66 λεπτά δεν κατάφερε να βρει απάντηση, γνωρίζοντας έναν ακόμη οδυνηρό αποκλεισμό από τη μεγάλη διοργάνωση.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Μαρίν δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την εξέλιξη, τονίζοντας ουσιαστικά το βάρος ενός ακόμη χαμένου στόχου για τη Ρουμανία, που για ακόμη μία φορά μένει εκτός της κορυφαίας ποδοσφαιρικής σκηνής.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μαρίν

«Δυστυχώς, αυτό ήταν το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε. Είμαστε θυμωμένοι, απογοητευμένοι, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, προχωράμε μπροστά, συνεχίζουμε την καριέρα μας και είναι σημαντικό να είμαστε υγιείς.

Μας πονάει! Δεν είναι εύκολο. Θα συμπληρώσω 10 χρόνια με την εθνική ομάδα το φθινόπωρο και νομίζω ότι αυτή είναι η τρίτη φορά που χάνω το Παγκόσμιο Κύπελλο. Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν έχω τι να κάνω, πρέπει να προχωρήσω, να είμαι υγιής. Ας δούμε τι θα κάνουμε την Τρίτη».

Ο διεθνής μέσος της ΑΕΚ παραδέχτηκε ότι ίσως ήταν η τελευταία του ευκαιρία για τελική φάση Μουντιάλ: «Ίσως ήταν η τελευταία μου ευκαιρία για Παγκόσμιο Κύπελλο. Το επόμενο θα είναι όταν θα είμαι 34 χρονών… Εύχομαι να είμαι υγιής».

Για την ψυχολογία της ομάδας μετά την ήττα, πρόσθεσε: «Δεν ειπώθηκαν πολλά, είναι δύσκολο να μιλήσεις μετά από μια τέτοια ήττα.

Προσπαθήσαμε να μας δώσουμε κουράγιο, λέγαμε “κεφάλι ψηλά” και να προχωρήσουμε. Δεν πιστεύω ότι είναι η ώρα να κατηγορήσουμε ο ένας τον άλλο· σίγουρα ο καθένας ξέρει τι έκανε λάθος και πού. Δεν είναι η στιγμή για τέτοια πράγματα».