Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε την βασική σύνθεση της Εθνικής Ελλάδας για το φιλικό παιχνίδι με την Παραγουάη που διεξάγεται απόψε (27/3, 21:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Στην εστία θα βρίσκεται ο Βλαχοδήμος, με τους Μαυροπάνος και Χατζηδιάκος στην άμυνα, ενώ οι Ρότα και Γιαννούλης θα καλύπτουν τα άκρα. Στον άξονα θα αγωνιστούν οι Κουρμπέλης και Μουζακίτης, με τον Μπακασέτας στον ρόλο του επιτελικού μέσου. Στα άκρα της επίθεσης θα βρίσκονται οι Καρέτσας και Τζόλης, ενώ στην κορυφή θα αγωνίζεται ο Δουβίκας.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Τζολάκης, Μανδάς, Τσιφτσής, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Ρέτσος, Μασούρας, Παυλίδης, Τεττέης, Κωνσταντέλιας, Ζαφείρης, Τσιμίκας, Τριάντης και Κοντούρης.