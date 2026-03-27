Η Ελλάδα φιλοξενεί απόψε την Παραγουάη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Πού κολλάει, όμως, ο Άρης, θα ρωτήσει εύκολα κάποιος…

Προφανώς και η σύνδεση δεν αφορά κάποιον παίκτη της ομάδας που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην αποστολή της «γαλανόλευκης», αλλά μια ιδιαίτερη σύνδεση με την Παραγουάη από το παρελθόν.

Συγκεκριμένα, μόλις δύο ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί με την εθνική ομάδα της Παραγουάης έχουν φορέσει και τη φανέλα του Αρη. Και κάθε άλλο παρά άγνωστα ονόματα είναι.

Πρόκειται για τον Ραούλ Μαρσέλο Μπομπαντίγια και τον Χουάν Μανουέλ Ιτούρμπε. Και οι δύο γεννήθηκαν στο Μπουένος Άιρες, ωστόσο επέλεξαν να εκπροσωπήσουν την Παραγουάη σε διεθνές επίπεδο. Ο Μπομπαντίγια κατέγραψε 11 συμμετοχές και ο Ιτούρμπε 12, ενώ πέρασαν από τον Άρη σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Ο Μπομπαντίγια εντάχθηκε στην ομάδα τον Ιανουάριο του 2011, ως δανεικός από τη Γκλάντμπαχ, πραγματοποιώντας εννέα εμφανίσεις και σημειώνοντας δύο γκολ. Παρά τη σύντομη παρουσία του, ξεχώρισε για τη δύναμη και την ένταση που έβγαζε στο παιχνίδι του.

Μια δεκαετία αργότερα, το καλοκαίρι του 2021, ο Ιτούρμπε ήρθε στη Θεσσαλονίκη και παρέμεινε στον Άρη για δύο σεζόν, καταγράφοντας 66 συμμετοχές και πέντε γκολ. Και σχεδόν όλα με εντυπωσιακές εκτελέσεις…