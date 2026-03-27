Ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή (27/03) υποδέχεται τη Μονακό στο «Telekom Center Athens» για την 34η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «πράσινοι», μετά τα συνεχόμενα σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή τους, φαίνεται πως στα τελευταία παιχνίδια έχουν αποκτήσει σταθερές στο παιχνίδι τους. Οι τρεις διαδοχικές νίκες απέναντι σε Ζαλγκίρις, Ερυθρό Αστέρα και Ντουμπάι επιβεβαιώνουν την αγωνιστική τους άνοδο.

Ο προπονητής Εργκίν Αταμάν, παρότι στερείται δύο σημαντικών παικτών, στοχεύει στη διεύρυνση του θετικού σερί απέναντι στη Μονακό.

Συγκεκριμένα, οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Τζέριαν Γκραντ δεν θα βρίσκονται στη διάθεσή του, καθώς αμφότεροι ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Ρισόν Χολμς, οι «πράσινοι» έχουν περιορισμένες επιλογές στη θέση «5», με τους Ματίας Λεσόρ και Κένεθ Φαρίντ να αποτελούν τις μοναδικές λύσεις στη ρακέτα.

Στον αντίποδα, οι Μονεγάσκοι θα στερηθούν τις υπηρεσίες του Μάικ Τζέιμς, ενώ αμφίβολος είναι ο Νίκολα Μίροτιτς για τον εν λόγω αγώνα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Ντονάτας Ουρμπόνας του Basket News, η ομάδα του Πριγκιπάτου δεν θα έχει διαθέσιμο τον Ντάνιελ Τάις, ο οποίος θα λείψει από το παιχνίδι για οικογενειακούς λόγους.

Η αναμέτρηση θα μεταδόθει ζωντανά από το Novasports Prime και Euroleague TV (27/03, 21:45).