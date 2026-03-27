Οικογένεια Μπέκαμ σε κρίση – Κλάματα, «ψύχρα» και η στάση της Βικτόρια

TANEA Newsroom 27/03/2026, 19:32
Έχουμε παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια το όμορφο περιβάλλον στο οποίο έχει μεγαλώσει την οικογένειά του ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, μαζί με την Βικτόρια. Γάμος γεμάτος με showbiz, τέσσερα παιδιά, γκλαμουριά, φώτα δημοσιότητας, αλλά και δοκιμασίες.

Η μεγαλύτερη όλων συμβαίνει, μάλλον, αυτή την περίοδο. Με έναν Ντέιβιντ Μπέκαμ ευάλωτο, έτοιμο ανά πάσα στιγμή να βάλει τα κλάματα, να δακρύζει με την πρώτη ευκαιρία, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του RadarOnline, λόγω της τεταμένης σχέσης του με τον πολυαγαπημένο γιό του, Μπρούκλιν.

Τρανή απόδειξη της ρήξης που υπάρχει στην οικογένεια Μπέκαμ, αποτελεί το στιγμιότυπο που κυκλοφορεί στο TikTok, με τον έτερο γιό, Κρουζ να τραγουδά το «Loneliest Boy». Κομμάτι που φέρεται να σχετίζεται με τον αδελφό του και στο οποίο ο… καλλιτέχνης της οικογένειας, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του.

@tomshowbiz Cruz Beckham gets emotional and is comforted by his guitarist during Loneliest Boy, which appears to be a song about his brother Brooklyn and includes the lyrics: “Loneliest boy, mama don’t talk too much / It’s breaking hеr heart / It shows in the small things that you don’t do.” #cruzbeckham #brooklynbeckham #davidbeckham #victoriabeckham #CapCut ♬ original sound – tomshowbiz

Πηγές από το περιβάλλον της οικογένειας επιμένουν πως η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ:

«Είναι συντετριμμένος. Όλα όσα έχουν συμβεί έχουν βγει στην επιφάνεια», αναφέρουν, περιγράφοντας έναν άνθρωπο που δυσκολεύεται να διαχειριστεί τα συναισθήματά του.

Σε άλλο βίντεο είδαμε τον Μπέκαμ χαμογελαστό, να αποχωρεί, μαζί με τον Ρομέο και τη Βικτόρια, από τον χώρο όπου έγινε η συναυλία του Κρουζ.

@tomshowbiz David and Victoria Beckham, as well as son Romeo, leave London’s tiny The Courtyard Theatre after watching son’s band Cruz Beckham and the Breakers #davidbeckham #victoriabeckham #cruzbeckham #romeobeckham ♬ original sound – tomshowbiz

Η στάση της Βικτόρια Μπέκαμ

Την ίδια στιγμή, η Βικτόρια Μπέκαμ, ο κλασικός βράχος της οικογένειας, είναι αυτή που προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες, να κρατήσει ενωμένη την οικογένεια, όσο δύσκολη κι’ αν φαντάζει. Η οικογένεια δοκιμάζεται. Το ονειρεμένο τοπίο των Μπέκαμ τρεκλίζει.

Μία υπόθεση φυσικά που συνεχίζει να απασχολεί τα διεθνή μέσα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις εξελίξεις και στο αν θα υπάρξει επαναπροσέγγιση ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας.

Το νέο συλλεκτικό αυτοκίνητο του Στέφανου Τσιτσιπά – Supercar αξίας 1 εκατ. ευρώ (pics+vids)

Το μήνυμα του Βούλγαρου «Βασίλη Καρρά» στα ΝΕΑ: Τεράστια χαρά να τραγουδήσω το «Φαινόμενο»

Η Αναστασία στο NBA με το τραγούδι της «Για την Ελλάδα»! 

Στο προχθεσινό παιχνίδι των Portland Trail Blazers απέναντι στους Milwaukee Bucks στο Moda Center, οι φίλαθλοι έγιναν μάρτυρες μιας ξεχωριστής στιγμής με έντονο ελληνικό στοιχείο. Κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, ακούστηκε το τραγούδι «Για την Ελλάδα» της Αναστασίας, δημιουργώντας μια συγκινητική ατμόσφαιρα που «έντυσε» το παιχνίδι με ελληνικό χρώμα. Την ίδια στιγμή, χορευτές με παραδοσιακές […]

27/03/2026 14:49
Αν Χάθαγουεϊ: Η εξομολόγηση για την εξάντληση και τη δύσκολη ισορροπία μητρότητας – καριέρας

Η Αν Χάθαγουεϊ μίλησε ανοιχτά για τη δυσκολία να ισορροπήσει ανάμεσα στη μητρότητα και την καριέρα, αποκαλύπτοντας την πιο ανθρώπινη πλευρά της. Η πρωταγωνίστρια της πολυαναμενόμενης ταινίας «The Devil Wears Prada 2» μοιράστηκε πώς η καθημερινότητα με τους δύο γιους της, Τζακ και Τζόναθαν, επηρεάζει τη ζωή και τη δουλειά της. Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η […]

«Δεν ξέρω αν θα αντέξω οικονομικά»: Η κραυγή αγωνίας της Ιωάννας Παλιοσπύρου για τις επεμβάσεις στο Λονδίνο

Μια συγκλονιστική εξομολόγηση που αποκαλύπτει τη σκληρή πραγματικότητα πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας παραχώρησε η Ιωάννα Παλιοσπύρου στην εκπομπή “Super Κατερίνα”. Αναφερόμενη αρχικά στο ταξίδι της στο Μπαλί που έκανε με αφορμή τα γενέθλιά της, είπε ότι «πίστευα ότι θα είμαι αγχωμένη μπαίνοντας στη δεκαετία των 40, αλλά φρόντισα να είμαι στο σωστό μέρος. […]

Η Άννα Βίσση και στο… ΟΑΚΑ

Σύμφωνα με πληροφορίες η συναυλία στο ΟΑΚΑ είναι γεγονός και η προπώληση έρχεται

Κυκλοφόρησε το νέο video του Zaf για το «Αστείο»

Το «Αστείο» οπτικοποιείται μέσα από ένα ιδιαίτερης αισθητικής video όπως μας έχει συνηθίσει ο Zaf, φέρνοντας στις οθόνες μας μία τολμηρή εικαστική ταυτότητα

