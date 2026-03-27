«Τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον...» Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την Έξοδο της Ηρωικής Φρουράς του Μεσολογγίου, η Ομάδα «ΕΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ» σε συνεργασία με τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ προσκαλούν το κοινό σε μια βραδιά μνήμης, λόγου και τέχνης:

«ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 200 ΧΡΟΝΙΑ (1826-2026) ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ» την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, ώρα 6:30 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέας (Κρέμου 123 & Φιλαρέτου)

Ειδική Συμμετοχή:

Μήδεια Χουρσουλίδου (Σοπράνο)

Συμμετέχουν:

-Χορευτική Ομάδα Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

-Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων

-ΕΛΜΕ Ν.Σμύρνης-Καλλιθέας-Μοσχάτου

-Αδελφότητα Τριπολιτών Πόντου και Περιχώρων

«Αρχιστράτηγος Μιχαήλ»

-Σύλλογος Ηπειρωτών Καλλιθέας

-Σύνδεσμος Αρκάδων & Όμορων Δήμων «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»

-Κυψέλη Πολιτισμού Καλλιθέας

-Σωματείο Ρουμελιωτών Βόρειας και Ανατολικής Αττικής ΕΛ.ΠΑ.Χ.Ο. ΔΙΚΤΑΙΟΙ ΚΑΣΤΡΙΝΟΙ

-ΑΤΛΑΣ Καλλιθέας

-2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών

Η είσοδος είναι Ελεύθερη

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Καλλιθέας.

Πάσχα: Πού κυμαίνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών
Πώς θα υπολογίσετε το Δώρο Πάσχα: Τα «κλειδιά» για τον μισό μισθό
Αύξηση κατώτατου μισθού: Πώς διαμορφώνονται οι απολαβές των δημοσίων υπαλλήλων
Σοκ στα πρατήρια: Το diesel κίνησης ξεπέρασε σε τιμή την αμόλυβδη 95
Πτήσεις «χρυσάφι»: Εκτόξευση των τιμών στα αεροπορικά εισιτήρια έως και 560%
