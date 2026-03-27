«Τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον...» Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την Έξοδο της Ηρωικής Φρουράς του Μεσολογγίου, η Ομάδα «ΕΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ» σε συνεργασία με τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ προσκαλούν το κοινό σε μια βραδιά μνήμης, λόγου και τέχνης:
«ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 200 ΧΡΟΝΙΑ (1826-2026) ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ» την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, ώρα 6:30 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέας (Κρέμου 123 & Φιλαρέτου)
Ειδική Συμμετοχή:
Μήδεια Χουρσουλίδου (Σοπράνο)
Συμμετέχουν:
-Χορευτική Ομάδα Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
-Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων
-ΕΛΜΕ Ν.Σμύρνης-Καλλιθέας-Μοσχάτου
-Αδελφότητα Τριπολιτών Πόντου και Περιχώρων
«Αρχιστράτηγος Μιχαήλ»
-Σύλλογος Ηπειρωτών Καλλιθέας
-Σύνδεσμος Αρκάδων & Όμορων Δήμων «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»
-Κυψέλη Πολιτισμού Καλλιθέας
-Σωματείο Ρουμελιωτών Βόρειας και Ανατολικής Αττικής ΕΛ.ΠΑ.Χ.Ο. ΔΙΚΤΑΙΟΙ ΚΑΣΤΡΙΝΟΙ
-ΑΤΛΑΣ Καλλιθέας
-2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών
Η είσοδος είναι Ελεύθερη
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Καλλιθέας.