Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δημοσιογράφος Χρήστος Λυσσέας , βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη αμερικανική κινηματογραφική παραγωγή στην Κέρκυρα, με τη συμμετοχή δύο γνωστών Ελλήνων ηθοποιών, του Αποστόλη Τότσικα και του Αλέξη Γεωργούλη.

Τα γυρίσματα, όπως αποκαλύφθηκε, έχουν ήδη ξεκινήσει στο νησί, το οποίο φαίνεται να επιλέχθηκε για τη μοναδική αισθητική του και τα εντυπωσιακά φυσικά τοπία του. Η Κέρκυρα αποτελεί τα τελευταία χρόνια δημοφιλή προορισμό για διεθνείς παραγωγές, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο κινηματογραφικό χάρτη.

Αν και περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση της ταινίας δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, η συμμετοχή Ελλήνων ηθοποιών σε αμερικανική παραγωγή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ενισχύει την εξωστρέφεια της εγχώριας καλλιτεχνικής σκηνής. Ξέρουμε πάντως πως πρόκειται για μια ρομαντική κομεντί.

Η είδηση έχει ήδη προκαλέσει ενδιαφέρον, τόσο για το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα όσο και για την προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό, με το κοινό να αναμένει περισσότερες πληροφορίες για το καστ, την πλοκή και την ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας.