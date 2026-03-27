Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Περιστέρι, όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε σταθμευμένο επαγγελματικό όχημα τύπου βαν.

Η φωτιά αρχικά τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο λίγο αργότερα, σημειώθηκε  αναζωπύρωση και το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς με τις Αρχές, σύμφωνα με την ΕΡΤ, να διερευνούν τα αίτια, εξετάζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο εμπρησμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 04:00 τα ξημερώματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Λευκωσίας, όπου ένα επαγγελματικό βαν τυλίχθηκε στις φλόγες από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Επιχείρησαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με πέντε πυροσβέστες.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πορτοφόλι
Τελευταία Νέα