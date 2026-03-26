Ένα νέο περιστατικό με φωτιά σε λεωφορείο των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης σημειώθηκε σήμερα Πέμπτη (26/3) στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Σερρών.

Σύμφωνα με το rthess.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της Σοφούλας και σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν κινδύνεψε κανένας, καθώς όλοι οι επιβαίνοντες βγήκαν εγκαίρως από το όχημα. Για την κατάσβεση της φωτιάς που κατέστρεψε ολοσχερώς το λεωφορείο επιχείρησαν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Αυτό δεν ήταν το πρώτο περιστατικό με λεωφορεία του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, καθώς τον περασμένο Φεβρουάριο εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε άλλα δύο λεωφορεία, ενώ ήταν εν κινήσει. Σύμφωνα μάλιστα με στοιχεία του Συλλόγου Εργαζομένων ΚΤΕΛ, που έχει επισημάνει πολλές φορές εγγράφως το θέμα, από το 2022 έχουν πάρει φωτιά 20 λεωφορεία του ΚΤΕΛ (15 της Θεσσαλονίκης, τρία του Κιλκίς και δύο των Σερρών) που εκτελούσαν δρομολόγια του ΟΣΕΘ, τα περισσότερα εκ των οποίων ήταν εν κινήσει.