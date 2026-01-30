Φωτιά εκδηλώθηκε σε αστικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ στη συμβολή των οδών Ψελλού και Κηφισίας, στη Νέα Ελβετία Θεσσαλονίκης, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με επτά πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το λεωφορείο κατευθυνόταν προς συνεργείο για συντήρηση όταν ξέσπασε η πυρκαγιά. Ο οδηγός αντέδρασε έγκαιρα, εγκατέλειψε το όχημα και είναι καλά στην υγεία του.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της φωτιάς, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές πέραν του οχήματος.

