Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στη Χαλκιδική, όταν λεωφορείο που μετέφερε 35 μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου συγκρούστηκε με Ι.Χ. βαν στην επαρχιακή οδό Παλαιοχωρίου – Αγίου Νικολάου, κοντά στην περιοχή της Αρναίας.

Η σύγκρουση έγινε λίγο μετά τις 8 το πρωί, όταν το βανάκι, που οδηγούσε 44χρονος και στο οποίο επέβαιναν πέντε ακόμη άτομα, κινούνταν από τον Άγιο Νικόλαο προς το Παλαιοχώρι. Το λεωφορείο, με οδηγό 65χρονο, ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν ο 44χρονος οδηγός του βαν, μία 28χρονη γυναίκα και ένας 63χρονος άνδρας. Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου υποβλήθηκαν σε εξετάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Στο λεωφορείο που μετέφερε τους μαθητές δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, ενώ όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Την προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Αρναίας.