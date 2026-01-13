Αποκλεισμός διοδίων Μαλγάρων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθήνας πραγματοποιείται από το μεσημέρι, σύμφωνα με απόφαση των παραγωγών στη γενική τους συνέλευση. Από τις 13:30 έχει διακοπεί η κυκλοφορία προς Αθήνα και από τις 14:30 αποκλείεται και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων, ενώ η διάρκεια του αποκλεισμού θα καθοριστεί σε νέα συνέλευση.

Οι παραγωγοί ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή δύο αντιπροσωπειών: μιας 25μελούς, που αποτελείται αποκλειστικά από αγρότες, και μιας 10μελούς, με εκπροσώπους κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων.

Αντιπροσωπεία από το μπλόκο των Μαλγάρων αναμένεται αύριο να μεταβεί στον Παλαμά Καρδίτσας, όπου θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων για τον καθορισμό των επόμενων κινήσεων του αγροτικού κινήματος.

Κινητοποιήσεις στη Χαλκιδική και στη Θεσσαλονίκη

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό του κόμβου της Τρίγλιας, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, προχωρούν από τις 14:00 οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Χαλκιδικής, κατόπιν γενικής συνέλευσης. Οι παραγωγοί είχαν αποχωρήσει από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και από τις 2 Ιανουαρίου 2026 έχουν στήσει νέο μπλόκο στη Νέα Τρίγλια.

Στη Χαλκηδόνα, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σήμερα σε αποκλεισμό. Ωστόσο, στις 17:00 θα πραγματοποιηθεί συνέλευση αγροτοκτηνοτρόφων στο πρώην δημαρχείο Χαλκηδόνας για τον σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών.

Παραμένει σε ισχύ το μπλόκο στον κόμβο του Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας, ενώ αύριο το απόγευμα στον Λαγκαδά θα γίνει νέα γενική συνέλευση. Αντίστοιχα, στα Φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία, συνεχίζεται η κινητοποίηση με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών.

Την ίδια ώρα, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα παραμένουν στα Πράσινα Φανάρια, ενώ αντιπροσωπεία βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου στις 15:00. Οι αποφάσεις για τη συνέχιση ή μη των κινητοποιήσεων θα ληφθούν μετά τη συνάντηση.

Η κατάσταση σε Ημαθία, Πέλλα και Πιερία

Στον κόμβο Νησελίου, επί της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης – Βέροιας, παραμένουν παρατεταγμένα τα τρακτέρ χωρίς να έχει γίνει αποκλεισμός. Αντιπροσωπεία των παραγωγών συμμετέχει στη σημερινή συνάντηση στην Αθήνα.

Οι αγρότες της Ημαθίας παραμένουν στον κόμβο Κουλούρας και αναμένεται να αποφασίσουν εντός της ημέρας για τις επόμενες κινήσεις τους, χωρίς να προβλέπεται αποκλεισμός δρόμου. Στην Πέλλα, παραμένουν τα μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου και στη διασταύρωση της Δροσιάς, στη θέση «Αλυσίδα», από αγρότες της Βεγορίτιδας και του Καϊμακτσαλάν.

Στη Σκύδρα, οι παραγωγοί εξακολουθούν να βρίσκονται με τα τρακτέρ τους, ενώ το μπλόκο των αγροτών του Δήμου Αλμωπίας παραμένει στην είσοδο της Αριδαίας. Στην Έδεσσα, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια».

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης, αποκλείοντας την παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Κατερίνης. Παράλληλα, στον κόμβο Βαρικού, παραγωγοί του Δήμου Δίου – Ολύμπου πραγματοποιούν καθημερινά συμβολικές κινητοποιήσεις.

Μπλόκα σε Καβάλα και Δράμα

Στην Καβάλα, παραμένουν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στη Χρυσούπολη, στον κόμβο Μουσθένης της Εγνατίας Οδού και στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα. Οι παραγωγοί αναμένεται να συνεδριάσουν το απόγευμα για να καθορίσουν την περαιτέρω στάση τους, χωρίς να αποκλείεται νέα συμβολική κινητοποίηση.

Αντίστοιχα, στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού, παραμένουν παρατεταγμένα τα τρακτέρ, ενώ οι αποφάσεις για τυχόν αποκλεισμό θα ληφθούν μετά τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη Δράμα, αγρότες συνεχίζουν τους συμβολικούς αποκλεισμούς στη διασταύρωση Κοκκινογείων – Προσοτσάνης, σημείο με ιδιαίτερη σημασία για τη σύνδεση με τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και την πόλη της Δράμας.