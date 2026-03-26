Κλειστά είναι αυτή την ώρα και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Αθηνών, στο ύψος των Μαλγάρων, εξαιτίας πυκνών καπνών που έχουν καλύψει την περιοχή, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε ξερά χόρτα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, στο σημείο έχουν σπεύσει 14 πυροσβέστες, με επτά οχήματα, ενώ λόγω του έντονου καπνού και των σφοδρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, κρίθηκε απαραίτητη η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Στόχος των Πυροσβεστών, που έχουν ριχτεί στη μάχη με τις φλόγες, είναι να περιορίσουν την πυρκαγιά όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ώστε να δοθεί και πάλι σε κυκλοφορία η ΠΑΘΕ.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πορτοφόλι
Τελευταία Νέα