Το κλίμα της Γης βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (ΠΜΟ) να προειδοποιεί ότι είναι «περισσότερο εκτός ισορροπίας από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην καταγεγραμμένη ιστορία». Η προειδοποίηση αυτή περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση για την Κατάσταση του Παγκόσμιου Κλίματος, που δημοσιεύθηκε την Παγκόσμια Μετεωρολογική Ημέρα.

Σύμφωνα με την έκθεση, η περίοδος 2015–2025 αποτελεί την πιο θερμή που έχει ποτέ καταγραφεί. Το 2025 αναμένεται να είναι το δεύτερο ή τρίτο θερμότερο έτος, με τη μέση θερμοκρασία να αγγίζει τους 1,43 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα της περιόδου 1850–1900.

Για πρώτη φορά, ο ΠΜΟ συμπεριέλαβε την ενεργειακή ανισορροπία της Γης ως βασικό δείκτη, υπολογίζοντας τη διαφορά μεταξύ της εισερχόμενης ηλιακής και της εξερχόμενης ενέργειας. Η ανισορροπία αυτή έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 65 ετών.

«Η Κατάσταση του Παγκόσμιου Κλίματος βρίσκεται σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Ο πλανήτης Γη ωθείται πέρα από τα όριά του. Κάθε βασικός κλιματικός δείκτης αναβοσβήνει κόκκινο», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. «Όταν η ιστορία επαναλαμβάνεται έντεκα φορές, δεν είναι πια σύμπτωση. Είναι κάλεσμα για δράση».

Πάνω από το 90% της πλεονάζουσας θερμότητας που παγιδεύεται από τα αέρια του θερμοκηπίου αποθηκεύεται στους ωκεανούς, οι οποίοι κατέγραψαν νέο ρεκόρ θερμοκρασίας το 2025. Ο ΠΜΟ ανέφερε ότι οι ωκεανοί απορροφούν ετησίως ποσότητα ενέργειας ίση με περίπου 18 φορές την παγκόσμια ανθρώπινη κατανάλωση ενέργειας.

Ο ρυθμός θέρμανσης των ωκεανών έχει υπερδιπλασιαστεί από την περίοδο 1960–2005 σε σχέση με το διάστημα 2005–2025. Σύμφωνα με τον επιστημονικό λειτουργό του ΠΜΟ John Kennedy, οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα, μεθανίου και οξειδίου του αζώτου έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ το 2024, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αυξήσεις συνεχίστηκαν και το 2025.

Η έκταση των θαλάσσιων πάγων στην Αρκτική το 2025 κινήθηκε κοντά στο ιστορικό χαμηλό, ενώ στην Ανταρκτική καταγράφηκαν οι τρίτες χαμηλότερες τιμές στην ιστορία. Η τήξη των παγετώνων συνεχίστηκε χωρίς επιβράδυνση, επιταχύνοντας την άνοδο της στάθμης της θάλασσας — μια τάση που εντείνεται από το 1993, όταν ξεκίνησαν οι δορυφορικές μετρήσεις.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα του 2025 — καύσωνες, πυρκαγιές, ξηρασίες, καταιγίδες και πλημμύρες — προκάλεσαν χιλιάδες θανάτους και δισεκατομμύρια δολάρια σε ζημιές. Η Γενική Γραμματέας του ΠΜΟ Celeste Saulo τόνισε ότι «οι ανθρώπινες δραστηριότητες διαταράσσουν όλο και περισσότερο τη φυσική ισορροπία και θα ζούμε με αυτές τις συνέπειες για εκατοντάδες και χιλιάδες χρόνια».

Η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΠΜΟ Ko Barrett πρόσθεσε: «Αυτοί οι δείκτες δεν κινούνται προς μια κατεύθυνση που να δίνει πολλές ελπίδες».