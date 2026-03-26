Οι ρουκέτες της Χεζμπολάχ εξακολουθούν να σκοτώνουν ανθρώπους στο Ισραήλ όπως και οι ιρανικοί πύραυλοι. Την Πέμπτη, η Χεζμπολάχ προκάλεσε και δεύτερο θάνατο από ρουκέτα που εκτόξευσε.

Το βλήμα έπεσε απευθείας στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας άνθρωπος, ηλικίας περίπου 30 χρόνων, στην περιοχή Ναχαρίγια. Τραυματίστηκε σοβαρά ένας ακόμη, 50 χρονών περίπου, και άλλοι 13.

Η εκστρατεία στον Λίβανο είναι απαιτητική για τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ που βρίσκονται σε διαρκή πόλεμο.

Μάλιστα ο αρχηγός του Στρατού, όπως ανέφεραν και ΜΜΕ της χώρας, απηύθυνε δραματική προειδοποίηση προς το υπουργικό συμβούλιο της χώρας για την κατάσταση των IDF.

Το χτύπημα στη Ναχαρίγια

Ο άνθρωπος ηλικίας περίπου 30 χρονών, που σκοτώθηκε από τη ρουκέτα, είναι το δεύτερο θύμα μεταξύ των Ισραηλινών αμάχων από πυρά της Χεζμπολάχ, μετά την έναρξη του πολέμου.

Σύμφωνα με την διασωστική Υπηρεσία Magen David Adom (MDA), ο άνδρας ανασύρθηκε νεκρός μέσα από το αυτοκίνητό του, το οποίο δέχθηκε άμεσο πλήγμα.

Εκτεταμένες ζημιές στη Ναχαρίγια

Η πυροσβεστική Αρχή ανακοίνωσε ότι τρία σημεία της πόλης επλήγησαν από τον καταιγισμό ρουκετών που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ την Πέμπτη.

Σε ένα σημείο σημειώθηκε διαρροή επικίνδυνων υλικών λόγω ζημιάς σε υποδομή φυσικού αερίου, σε άλλο έπεσαν πυρομαχικά σε ανοιχτό χώρο, ενώ σε τρίτο σημείο οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες σε χώρο στάθμευσης.

Εικόνες από τον τόπο της επίθεσης έδειχναν πυκνούς καπνούς να υψώνονται από τα σημεία πρόσκρουσης, ενώ άλλα πλάνα κατέγραψαν συνεργεία διάσωσης να καταβρέχουν κατεστραμμένα οχήματα.

Κλιμάκωση επιθέσεων και νέοι τραυματισμοί

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Πέμπτης, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε δεκάδες ρουκέτες προς τις βόρειες κοινότητες του Ισραήλ. Οι περισσότερες αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αεράμυνας ή έπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές.

Παράλληλα, οκτώ άτομα τραυματίστηκαν στο κεντρικό Ισραήλ από ιρανικούς πυραύλους, σύμφωνα με την MDA – έξι στο Κφαρ Κασίμ και δύο στο Τελ Αβίβ.

Η νέα επίθεση σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τον θάνατο μιας 30χρονης γυναίκας, η οποία σκοτώθηκε από ρουκέτα της Χεζμπολάχ που εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο προς το βόρειο Ισραήλ, όπως ανέφεραν οι αρχές.

Πάνω από 100 ρουκέτες σε μία μέρα

Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε σήμερα περισσότερες από 100 ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, καθώς και δεκάδες ακόμη προς ισραηλινές δυνάμεις που επιχειρούν στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τον IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις).

Δραματική προειδοποίηση του αρχηγού του Στρατού

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, φέρεται να προειδοποίησε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας ότι ο στρατός ενδέχεται να «καταρρεύσει εσωτερικά», καθώς αντιμετωπίζει αυξανόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις και σοβαρή έλλειψη προσωπικού.

Θα καταρρεύσουμε

«Σηκώνω δέκα κόκκινες σημαίες ενώπιόν σας», φέρεται να είπε ο Ζαμίρ στους υπουργούς, σύμφωνα με το Channel 13. Ο ίδιος πρόσθεσε: «Ο IDF χρειάζεται τώρα νόμο για τη στρατολόγηση, νόμο για τη θητεία εφέδρων και νόμο για την παράταση της υποχρεωτικής υπηρεσίας. Πολύ σύντομα, ο στρατός δεν θα είναι έτοιμος για τις συνήθεις αποστολές του και το σύστημα εφέδρων δεν θα αντέξει».

Ο Ζαμίρ έχει διατυπώσει παρόμοιες προειδοποιήσεις τους τελευταίους μήνες. Τον Ιανουάριο απέστειλε επιστολή προς τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και άλλους ανώτερους αξιωματούχους, προειδοποιώντας ότι η έλλειψη στρατιωτών θα μπορούσε να πλήξει την επιχειρησιακή ετοιμότητα του στρατού στο άμεσο μέλλον.

Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, που προκλήθηκε από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο στρατός έχει επανειλημμένα ενημερώσει τους νομοθέτες ότι του λείπουν περίπου 12.000 στρατιώτες λόγω της πίεσης του πολέμου και άλλων στρατιωτικών προκλήσεων.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, τα υπερορθόδοξα κόμματα ζητούν τη θέσπιση νόμου που θα εξαιρεί τους ψηφοφόρους τους από τη στρατιωτική θητεία, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου τον Ιούνιο του 2024 ότι δεν υπάρχει νομική βάση για την πολυετή απαλλαγή των φοιτητών των χασιδικών σχολών (yeshiva). Περίπου 80.000 υπερορθόδοξοι άνδρες, ηλικίας 18 έως 24 ετών, θεωρείται ότι είναι σήμερα υπόχρεοι στράτευσης, αλλά δεν έχουν καταταγεί.