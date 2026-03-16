Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένοι έχουν καταγραφεί στον Λίβανο μετά την 2α Μαρτίου, όταν ξέσπασε ο νέος πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης της χώρας.

Συνολικά 1.049.328 άνθρωποι έχουν εγγραφεί ως εκτοπισμένοι στον ιστότοπο του υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων. Από αυτούς, 132.742 φιλοξενούνται σε περισσότερα από 600 κέντρα υποδοχής, όπως ανέφερε η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Επιθέσεις της Χεζμπολάχ σε ισραηλινές θέσεις

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι έβαλε στο στόχαστρο στρατιώτες και ισραηλινά οχήματα σε τουλάχιστον τρεις πόλεις στα σύνορα των δύο χωρών. Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ώρες μετά τη δήλωση του Ισραήλ ότι ο στρατός ξεκινά «περιορισμένες χερσαίες επιχειρήσεις» στον νότιο Λίβανο.

Σε τρεις ξεχωριστές ανακοινώσεις, η φιλοϊρανική οργάνωση ανέφερε ότι έπληξε ισραηλινή θέση «στη μεθοριακή κοινότητα Αϊταρούν, με ομοβροντία ρουκετών», καθώς και «μια συγκέντρωση οχημάτων και στρατιωτών» στην Οντάισα με οβίδες. Παράλληλα, δήλωσε ότι στόχευσε «μια συγκέντρωση οχημάτων και Ισραηλινών στρατιωτών και ένα άρμα Μερκάβα στην πόλη Ταϊμπέχ» με ρουκέτες.