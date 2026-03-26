Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αναδιαμορφώνει τον παγκόσμιο χάρτη του τουρισμού, με τους μεσογειακούς προορισμούς να εξελίσσονται στους μεγάλους κερδισμένους μιας σύγκρουσης που έχει παραλύσει ορισμένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροπορικά κέντρα του κόσμου και έχει ωθήσει τους ταξιδιώτες να αναζητήσουν ασφαλέστερες και πιο σταθερές επιλογές.

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού, κάθε ημέρα που συνεχίζεται η σύγκρουση οι διεθνείς τουρίστες αποφεύγουν να δαπανήσουν περίπου 550 εκατομμύρια ευρώ στη Μέση Ανατολή. Με τα αεροπορικά κέντρα του Κόλπου σε Ντουμπάι, Ντόχα και Άμπου Ντάμπι να υπολειτουργούν ή να παραμένουν κλειστά λόγω των αμερικανοϊσραηλινών επιδρομών κατά του Ιράν από τις 28 Φεβρουαρίου, οι ευρωπαϊκές ταξιδιωτικές εταιρείες καταγράφουν έντονη μετατόπιση της ζήτησης προς την Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και άλλους προορισμούς της δυτικής Μεσογείου.

Ακυρώσεις πτήσεων και αυξημένο κόστος

Περισσότερες από 14.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί από και προς τη Μέση Ανατολή από την έναρξη της κρίσης, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πτήσεων. Αεροπορικές εταιρείες όπως η Emirates, η Qatar Airways και η Etihad έχουν περιορίσει δραστικά τις λειτουργίες τους, ενώ η British Airways έχει διακόψει τα δρομολόγια προς Ντουμπάι και Ντόχα τουλάχιστον έως τον Μάιο.

Η Cathay Pacific ανέστειλε τις πτήσεις προς Ντουμπάι και Ριάντ μέχρι το τέλος Απριλίου, ενώ ευρωπαϊκοί αερομεταφορείς όπως η Lufthansa, η Air France-KLM και η Finnair έχουν προχωρήσει επίσης σε αναστολές, ορισμένες εκ των οποίων επεκτείνονται έως το καλοκαίρι. Οι επιβάτες που είχαν κρατήσεις με μετεπιβίβαση μέσω του Κόλπου αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις, αλλαγές δρομολογίων μέσω Νοτιοανατολικής Ασίας και αυξήσεις τιμών εισιτηρίων έως 25%.

Παράλληλα, η εκτίναξη της τιμής του πετρελαίου πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι στο δείκτη Brent — άνοδος άνω των 35 δολαρίων σε σχέση με πέρυσι — εντείνει τις πιέσεις κόστους για τον αεροπορικό κλάδο.

Η Μεσόγειος στο επίκεντρο της τουριστικής ζήτησης

«Οι κύριες ευρωπαϊκές αγορές αφετηρίας — το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία — πρόκειται να στραφούν προς την Ισπανία με ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ό,τι συνήθως», δήλωσε ο Χουάν Μόλας, πρόεδρος του Ισπανικού Οργανισμού Τουρισμού, σύμφωνα με το Euronews. Η Ισπανία, που κατέγραψε ρεκόρ 97 εκατομμυρίων διεθνών τουριστών το 2025, φαίνεται έτοιμη να απορροφήσει σημαντικό μέρος της νέας ζήτησης.

Ο τουριστικός όμιλος TUI πρόσθεσε 68 νέες πτήσεις και χιλιάδες επιπλέον θέσεις στο θερινό του πρόγραμμα για το 2026, εστιάζοντας σε προορισμούς όπως η Ελλάδα, οι Βαλεαρίδες Νήσοι και η ηπειρωτική Ισπανία. Ταξιδιωτικοί πράκτορες επισημαίνουν ότι οι ταξιδιώτες αντικαθιστούν τα πολυήμερα προγράμματα στη Μέση Ανατολή με εβδομαδιαίες διακοπές στην Ελλάδα, την Κύπρο ή τις τουρκικές ακτές, επιλέγοντας πλέον ευρωπαϊκά κέντρα μετεπιβίβασης αντί για εταιρείες του Κόλπου.

Ευκαιρία για παράταση της τουριστικής περιόδου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τουρισμού βλέπει τη διαταραχή αυτή ως ευκαιρία για επέκταση της τουριστικής περιόδου πέρα από τους παραδοσιακούς μήνες αιχμής. «Τα ταξιδιωτικά πρότυπα στην περιοχή του Κόλπου συχνά διαφέρουν εποχιακά από τις περιόδους αιχμής ταξιδιών στους ευρωπαϊκούς μεσογειακούς προορισμούς», τόνισε ο Eduardo Santander. «Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στην πιο ομοιόμορφη κατανομή της ζήτησης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.»

Η Gloria Guevara του WTTC υπογράμμισε ότι, αν και ο τουριστικός κλάδος είναι από τους πρώτους που πλήττονται σε γεωπολιτικές κρίσεις, «η ανάλυσή μας από προηγούμενες κρίσεις δείχνει ότι τα περιστατικά που σχετίζονται με την ασφάλεια τείνουν να έχουν τους ταχύτερους χρόνους ανάκαμψης, σε ορισμένες περιπτώσεις σε διάστημα μόλις δύο μηνών».