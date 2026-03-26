Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι Αστυνομικές Αρχές της Δυτικής Αχαΐας τις τελευταίες ώρες, μετά τη ληστεία που σημειώθηκε σε οικία χωριού της περιοχής.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του tempo24.news, το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Πέμπτης (26/3). Όπως κατήγγειλε στην Αστυνομία γυναίκα ηλικίας περίπου 40 ετών, τρεις κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο διαμέρισμά της και ασκώντας βία, αφαίρεσαν χρυσαφικά και ένα χρηματοκιβώτιο με χρηματικό ποσό.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, ότι οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός πως οι ιδιοκτήτες είχαν αφήσει το κλειδί στην πόρτα. Μπήκαν στο σπίτι την ώρα που οι άνδρες της οικογένειας απουσίαζαν για ψάρεμα, επάγγελμα από το οποίο βιοπορίζονται. Κατά τη διάρκεια της ληστείας, μέσα στο διαμέρισμα βρισκόταν και η ανήλικη κόρη της γυναίκας, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Ειδικά αστυνομικά κλιμάκια «χτενίζουν» την περιοχή, αναζητώντας τα ίχνη των αδίστακτων δραστών.