Εξιχνιάστηκε από την ΕΛ.ΑΣ. υπόθεση ληστείας σε βάρος ηλικιωμένης στο Κολωνάκι, η οποία είχε διαπραχθεί στις αρχές Φεβρουαρίου του 2026, με λεία που ξεπερνούσε τα 200.000 ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, για την υπόθεση συνελήφθη το πρωί της 19ης Μαρτίου 2026 στο κέντρο της Αθήνας μια 54χρονη αλλοδαπή, μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τέσσερις αλλοδαποί, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– ληστεία κατά συναυτουργία, συνέργεια σε ληστεία και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα ξημερώματα της 9ης Φεβρουαρίου, δύο δράστες με τη συνδρομή τριών συνεργών, εισήλθαν από μπαλκονόπορτα σε διαμέρισμα 6ου ορόφου στο Κολωνάκι, φορώντας κουκούλες full-face. Ακινητοποίησαν την 85χρονη ένοικο, της έδεσαν τα χέρια και τα πόδια με κολλητική ταινία και ερεύνησαν το σπίτι, αφαιρώντας κοσμήματα αξίας άνω των 200.000 ευρώ, καθώς και χρηματικό ποσό, προτού διαφύγουν.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, μετά από εκτεταμένη προανάκριση και ειδικές ανακριτικές πράξεις, ταυτοποίησε τους πέντε εμπλεκόμενους στη ληστεία. Η 54χρονη εντοπίστηκε και συνελήφθη το πρωί της 19ης Μαρτίου 2026.

Κατά την έρευνα στην οικία της συλληφθείσας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

• πλήθος κοσμημάτων,

• διαρρηκτικά εργαλεία,

• επτά σχοινιά αναρρίχησης,

• βεντούζα αποκόλλησης τζαμιών,

• GPS tracker,

• αυτοσχέδιος ηλεκτρονικός μηχανισμός κρυφής παρακολούθησης,

• φωσφορίζον γιλέκο που χρησιμοποιήθηκε για κατόπτευση χώρου,

• ναρκωτικά δισκία,

• δύο «επιχειρησιακά» οχήματα και

• το χρηματικό ποσό των 1.485 ευρώ.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.