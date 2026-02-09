Στιγμές τρόμου έζησε τα ξημερώματα της Δευτέρας (9/2) μία 85χρονη γυναίκα στο Κολωνάκι, όταν δύο άγνωστοι εισέβαλαν στο διαμέρισμά της στην οδό Βαλαωρίτου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2:00 τα ξημερώματα. Οι δράστες μπήκαν από ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα και αιφνιδίασαν την ηλικιωμένη. Την έδεσαν στα πόδια με ταινία, την απείλησαν και της πήραν το κινητό για να μην επικοινωνήσει με κάποιον.

Στη συνέχεια, «φύλλο και φτερό» έγινε όλο το διαμέρισμα, με τους ληστές να αρπάζουν κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ και προσωπικά αντικείμενα, πριν διαφύγουν.

Η 85χρονη κατάφερε να λυθεί μετά από αρκετή προσπάθεια και κατευθύνθηκε σε κοντινό καφέ για να ζητήσει βοήθεια.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το ΤΔΕΕ Συντάγματος.