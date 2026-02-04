Εξιχνιάστηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αιματηρή ληστεία σε βάρος ηλικιωμένου στα Μέγαρα Αττικής τον Ιούνιο του 2025.

Συνελήφθη ένας 21χρονος δυνάμει εντάλματος σύλληψης για ληστεία με ιδιαίτερη σκληρότητα, απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο δράστης εισήλθε στην οικία του ηλικιωμένου, άσκησε σκληρή σωματική βία που οδήγησε στο θάνατό του και αφαίρεσε περίπου 5.000 ευρώ.

Εξιχνιάστηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αιματηρή ληστεία σε βάρος ηλικιωμένου, τον Ιούνιο του 2025 στην περιοχή των Μεγάρων Αττικής.

Για την υπόθεση συνελήφθη, το απόγευμα της Τρίτης, 3 Φεβρουαρίου, ένας 21χρονος, δυνάμει εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε από την αρμόδια Ανακριτική Αρχή, για τα αδικήματα της ληστείας με ιδιαίτερη σκληρότητα, της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων.

Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ τα ξημερώματα της 21ης Ιανουαρίου του 2025 , ο κατηγορούμενος εισήλθε στην οικία του ηλικιωμένου στα Μέγαρα Αττικής, όπου άσκησε ιδιαίτερα σκληρή σωματική βία σε βάρος του, προκαλώντας του σοβαρότατα τραύματα, ενώ του αφαίρεσε και περίπου 5.000 ευρώ. Το θύμα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, ωστόσο κατέληξε.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης προέκυψε έπειτα από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων.

Ακολούθως, κατά την εξέταση του κατηγορούμενου, προέκυψαν στοιχεία μέσω των οποίων διακριβώθηκε η εμπλοκή του στην τέλεση της ληστείας, ενώ από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 τηλεφωνικές συσκευές. Η σχετική δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, η οποία ανέθεσε την υπόθεση σε ανακριτή και εκδόθηκε το ένταλμα με το οποίο ο κατηγορούμενος συνελήφθη. Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ ο 21χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για κλοπές και ληστείες, ενώ ήδη κρατούνταν με άλλο ένταλμα για διακεκριμένες κλοπές.

Η έρευνα της Αστυνομίας συνεχίζεται προκειμένου διαπιστωθεί τυχόν εμπλοκή του και σε άλλες περιπτώσεις ληστειών και κλοπών.