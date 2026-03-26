Στη σύλληψη μίας 26χρονης έχουν προχωρήσει οι Αρχές στις Σέρρες, καθώς φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι την 23χρονη συγκάτοικό της, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Aναλυτικά, η 23χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης με θλαστικό τραύμα στον μηρό, πιθανότατα από μαχαίρι, σύμφωνα με την ΕΡΤ Σερρών.

Σημειώνεται ότι η νεαρή που συνελήφθη, ήταν αυτή που ενημέρωσε τις Αρχές, μέσω τηλεφωνήματος, στο οποίο ανέφερε ότι τραυμάτισε την συγκάτοικό της. Η κατάσταση της υγείας της 23χρονης δεν εμπνέει ανησυχία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.