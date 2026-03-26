Ραγδαία πρόκειται να αλλάξει ο καιρός τις επόμενες ώρες, με βροχοπτώσεις, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους. Η μεταβολή θα σημειωθεί σταδιακά από σήμερα το βράδυ, Παρασκευή, αναφέρει σε ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Σημειώνει ότι η κακοκαιρία «Deborah» θα εξελιχθεί «σε τρεις ζώνες, με πολλά νερά το επόμενο 48ωρο…». Η μεταβολή του καιρού, σύμφωνα με τον ίδιο, θα ξεκινήσει από δυτικά προς ανατολικά, με βροχές, καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά και θυελλώδεις νοτιο-δυτικούς ανέμους, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

«Αιτία αυτής της μεταβολής είναι το βαρομετρικό χαμηλό Deborah, που ήδη έχει σχηματιστεί βόρεια της Αδριατικής, του οποίου το ψυχρό μέτωπο θα σαρώσει τη χώρα μας από τα δυτικά στα ανατολικά» γράφει.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τσατραφύλλια:

“Σε τρείς ζώνες τα πολλά νερά το επόμενο 48ώρο…”

Σταδιακή μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα το βράδυ και από τα δυτικά με βροχές, καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά και θυελλώδεις νοτιο-δυτικούς ανέμους.Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Αιτία αυτής της μεταβολής είναι το βαρομετρικό χαμηλό DEBORAH, που ήδη έχει σχηματιστεί βόρεια της αδριατική, του οποίου το ψυχρό μέτωπο θα σαρώσει τη χώρα μας από τα δυτικά στα ανατολικά.

Υπάρχουν τρείς ζώνες σχετικής επικινδυνότητας όπου θα εκδηλωθούν τα περισσότερα φαινόμενα με αυξημένα ύψη βροχής.

1η ζώνη : δυτική Ελλάδα (Παρασκευή ξημέρωμα)

2η ζώνη : Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο (Σάββατο μεσημέρι-Κυριακή πρωί )

3η ζώνη : Κρήτη, νότιες Κυκλάδες, Δωδεκάνησα (Σάββατο-Κυριακή πρωί)

Αττική : Θα επηρεαστεί ( όχι κάτι το αξιόλογο ), Παρασκευή μεσημέρι- απόγευμα.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η τάση των προγνωστικών μοντέλων, από την Τετάρτη 1 Απριλίου διαφαίνεται ισχυρή κακοκαιρία με χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά.