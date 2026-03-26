Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε παράταση της προθεσμίας για την αξιοποίηση χρηματοδότησης ύψους 3 εκατ. ευρώ από τους Δήμους και τους διαδημοτικούς συνδέσμους της χώρας, με στόχο την ενίσχυση της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων. Η χρηματοδότηση αφορά την προμήθεια εμβολίων και φαρμακευτικών ουσιών για ζώα συντροφιάς, ενισχύοντας την πρόληψη και την άμεση περίθαλψη.

Το κονδύλι εντάσσεται στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και κατανέμεται στους δικαιούχους βάσει πληθυσμιακών και γεωγραφικών κριτηρίων. Τα ποσά κυμαίνονται από 5.000 έως 110.000 ευρώ ανά Δήμο, ενώ για τους διαδημοτικούς συνδέσμους το ύψος της επιχορήγησης προκύπτει αθροιστικά, ανάλογα με τους συμμετέχοντες Δήμους.

Η παρέμβαση έχει διπλή στόχευση: αφενός τη διενέργεια μαζικών εμβολιασμών για την πρόληψη ζωοανθρωπονόσων και αφετέρου την άμεση αντιμετώπιση περιστατικών δηλητηρίασης, που εξακολουθούν να καταγράφονται σε πολλές περιοχές της χώρας. Η πρόσβαση σε επαρκή φαρμακευτικό εξοπλισμό μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη διάσωση δεκάδων ζώων.

Η παράταση, η οποία ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, παρέχει στους Δήμους επιπλέον χρόνο για την υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης. Το περιθώριο αυτό θεωρείται κρίσιμο, καθώς συχνά παρατηρούνται καθυστερήσεις στη διοικητική προετοιμασία και στην ωρίμανση των σχετικών φακέλων.

Νομικό πλαίσιο και ευθύνες των Δήμων

Το θεσμικό πλαίσιο παραμένει σαφές. Ο Νόμος 4830/2021 ορίζει την ευθύνη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την περισυλλογή, τη φροντίδα και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, εντάσσοντας τις δράσεις αυτές στον πυρήνα της τοπικής διακυβέρνησης.

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, Νίκος Χρυσάκης, τόνισε ότι η ενίσχυση αυτή αποτελεί επένδυση όχι μόνο στην ευζωία των ζώων, αλλά και στη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Όπως ανέφερε, η αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων είναι κοινή ευθύνη και η αποτελεσματικότητα θα κριθεί τελικά στο επίπεδο εφαρμογής.

Η πρόκληση της εφαρμογής

Παρά την ύπαρξη χρηματοδοτικών εργαλείων, η πραγματική πρόκληση παραμένει η ενεργοποίηση των Δήμων ώστε οι πόροι να μετατραπούν σε ουσιαστικές παρεμβάσεις στο πεδίο. Το πρόβλημα των αδέσποτων εξακολουθεί να δοκιμάζει τα όρια του συστήματος, με κοινή παραδοχή ότι τα ζώα αυτά δεν εμφανίστηκαν από το πουθενά, αλλά είναι εκείνα που εγκαταλείφθηκαν από ανθρώπους.