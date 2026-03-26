Ένα νέο πρόσωπο προστέθηκε στη λίστα των κατηγορουμένων για το αιματοκύλισμα των Βοριζίων, κατά το οποίο έχασαν τη ζωή τους ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, πρόκειται για έναν 30χρονο, συγγενή της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ο οποίος παρουσιάστηκε σήμερα Πέμπτη (26/3) ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου, για να απολογηθεί σχετικά με τις βαρύτατες κατηγορίες που του αποδίδονται.

Η ποινική διαδικασία κινήθηκε εις βάρος του μετά από ανώνυμο e-mail που εστάλη στην Αστυνομία, καθώς και από καταθέσεις μελών της οικογένειας Καργάκη, σύμφωνα με τις οποίες ο 30χρονος φέρεται να βρισκόταν στον τόπο του διπλού φονικού. Στο ίδιο e-mail γίνεται λόγος και για άλλα πρόσωπα, τα οποία ενδέχεται να κληθούν να καταθέσουν ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση.

Ο 30χρονος, πατέρας τριών μικρών παιδιών, απολογήθηκε συνοδευόμενος από τους δικηγόρους του, Αλεξάνδρα Σπανάκη και Λευτέρη Κάρτσωνα. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το cretalive.gr, η απολογία του διήρκησε περίπου μία ώρα, με τον κατηγορούμενο να απαντά σε πλήθος ερωτήσεων.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε, ότι το πρωί του φονικού βρισκόταν στην αυτοψία των αστυνομικών για τη βόμβα που είχε εκραγεί στο σπίτι συγγενή του και στη συνέχεια πήγε στο σπίτι της γιαγιάς του. Ισχυρίζεται, ότι δεν ήταν παρών στον τόπο της αιματοχυσίας και επικαλείται συγκεκριμένους μάρτυρες, για να το αποδείξει. Όπως ανέφερε, όταν πληροφορήθηκε τα γεγονότα, αποχώρησε από το χωριό με την οικογένειά του, φοβούμενος αντίποινα.

Μετά την απολογία του και με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο 30χρονος αφέθηκε ελεύθερος με μοναδικό περιοριστικό όρο την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Μέχρι σήμερα, για το μακελειό στα Βορίζια παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι επτά κατηγορούμενοι: δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη και πέντε της οικογένειας Φραγκιαδάκη, οι οποίοι κρατούνται σε σωφρονιστικά καταστήματα εκτός Κρήτης. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους έχει αφεθεί και ο πατέρας των αδελφών Φραγκιαδάκη, μετά την απολογία του.