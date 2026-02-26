Περισσότερο φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσαν οι πυροβολισμοί στα Βορίζια, οδηγώντας στον θάνατο τον Φανούρη Καργάκη και την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, ρίχνει το διάγραμμα των πυρών αλλά και η ιατροδικαστική εξέταση του 39χρονου θύματος.

Σύμφωνα με την εξέταση, η βολή που σκότωσε τον Καργάκη στη μέση του χωριού Βορίζια, την 1η Νοεμβρίου 2025, προήλθε από τα αριστερά. Η σφαίρα του πολεμικού όπλου, του προκάλεσε θανατηφόρο τραύμα, τρώση αορτής, διαφράγματος, ήπατος κλπ. Ο 39χρονος δέχθηκε πολλούς πυροβολισμούς εντός του αυτοκινήτου του και από την πίσω πλευρά, όπως αποδεικνύεται από την αναπαράσταση των βολών.

Η φονική βολίδα μπήκε από την πόρτα του οδηγού, στο σημείο πάνω από το χερούλι. Πρόκειται για την μοναδική βολίδα που έφτασε στην πόρτα του οχήματος, κάθετα. Οι υπόλοιπες σφαίρες φαίνεται πως εκτοξεύτηκαν από γωνία.

Το τεχνικό διάγραμμα της βλητικής διερεύνησης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που αποτυπώνει την κατεύθυνση των βολών στο όχημα, κατά την κρίσιμη χρονική στιγμή, είναι αποκαλυπτικό. Το αυτοκίνητο του Φανούρη Καργάκη έγινε «σουρωτήρι» με τους δράστες να δείχνουν πως είχαν στόχο να τον σκοτώσουν και όχι απλά να τον τρομοκρατήσουν ή να τον τραυματίσουν.