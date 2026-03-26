Αυστηροποιούνται τα πρόστιμα, για την αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής, όπως προβλέπεται σε σχετικό άρθρο νομοσχεδίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο υπερψηφίστηκε.

Το πρόστιμο πλέον διαμορφώνονται στα 100 ευρώ, για τους επιβάτες οι οποίοι πρέπει να μετακινούνται με κανονικό εισιτήριο και σε 50 ευρώ, για τους επιβάτες που δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο. Ταυτόχρονα, προβλέπεται δυνατότητα μείωσής του στο μισό, εφόσον ο παραβάτης προμηθευτεί κάρτα απεριορίστων διαδρομών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ Κώστας Ταγγίρης, απευθύνει έκκληση στο επιβατικό κοινό για χρήση εισιτηρίου, σε κάθε διαδρομή.

«Στη Θεσσαλονίκη σήμερα έχουμε το πιο φθηνό εισιτήριο σε όλη την Ευρώπη. Εξήντα λεπτά και τριάντα λεπτά σε όσους δικαιούνται – και δεν είναι λίγοι – μειωμένο κατά πενήντα τοις εκατό εισιτήριο. Αυτή η τιμολογιακή πολιτική είναι κοινωνική και πρέπει όλοι να τη στηρίξουμε. Απευθύνω έκκληση στον κάθε επιβάτη να αποκτά και να επικυρώνει το εισιτήριο», δηλώνει ο κ. Ταγγίρης και προσθέτει: «Θα ήθελα να ενημερώσω τους επιβάτες της Θεσσαλονίκης ότι στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών αυξήθηκαν τα πρόστιμα. Πλέον το πρόστιμο για αυτούς που δεν θα επικυρώνουν το εισιτήριο είναι εκατό ευρώ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ρισκάρουμε, να μην επικυρώνουμε το εισιτήριο και να αναλαμβάνουμε τον κίνδυνο να πληρώσουμε εκατό ευρώ πρόστιμο. Δεν είναι ζήτημα τιμωρίας. Είναι ζήτημα ευαισθησίας. Είναι ζήτημα σεβασμού σε αυτούς που πληρώνουν εισιτήριο και στον Οργανισμό. Παρακαλώ τους επιβάτες να αγοράζουν και να επικυρώνουν εισιτήριο για να μπορεί ο Οργανισμός να έχει οικονομική αυτοτέλεια, για να μπορεί ο Οργανισμός να αποκτά καινούργια λεωφορεία, να κάνει υποδομές, να προσλαμβάνει οδηγούς, για να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτό που ζητούν οι Θεσσαλονικείς: Ποιοτικές αστικές συγκοινωνίες».