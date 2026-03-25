Η ενίσχυση της αμερικανικής δύναμης πυρός, που φτάνει σε πρωτοφανή επίπεδα, βρίσκεται στο επίκεντρο δημοσιεύματος του δικτύου CNN. Σύμφωνα με πηγές του μέσου, περίπου 3.000 στρατιώτες από την επίλεκτη 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία του Στρατού των ΗΠΑ αναμένεται να αναπτυχθούν, την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ προωθεί σχέδιο συνομιλιών με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η 82η Μεραρχία αποτελεί τη μοναδική μονάδα του αμερικανικού Στρατού που μπορεί να αναπτυχθεί οπουδήποτε στον κόσμο μέσα σε 18 ώρες από τη βάση της στη Βόρεια Καρολίνα, λειτουργώντας ως Δύναμη Άμεσης Αντίδρασης (IRF).

Η μεραρχία διαθέτει τρεις ομάδες μάχης περίπου 4.000 στρατιωτών, στις οποίες περιλαμβάνονται και αλεξιπτωτιστές, έτοιμοι για ταχεία ανάπτυξη σε περιοχές κρίσεων.

Η 82η Μεραρχία Πεζικού ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και έκτοτε έχει συμμετάσχει σε μείζονες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Έχει λάβει μέρος σε μάχες στο Βιετνάμ, τη Γρενάδα, τον Παναμά, το Ιράκ και το Αφγανιστάν, καθώς και σε αποστολές κατά του ISIS στη Μέση Ανατολή.