Ο Παύλος Ντε Γκρες βρέθηκε στο Σύνταγμα για να παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την 25η Μαρτίου.

Ανέφερε πως έσπευσε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και αποφάσισε να παρακολουθήσει από κοντά τη στρατιωτική παρέλαση. «Χρόνια πολλά για την πατρίδα μας. Πρώτη φορά τυχαίνει να είμαι εδώ την 25η Μαρτίου και ήθελα να δω, πώς θα είναι τα πράγματα. Τα βλέπω πολύ όμορφα με άντρες και γυναίκες μαζί» είπε.

«Σου ανάβει την ψυχή αυτό που συμβαίνει εδώ. Μόνος μου ήρθα να κάνω μια βολτίτσα εδώ. Σύντομα ένα από τα παιδιά μου μπορεί να είναι μέσα σε ένα από αυτά τα άρματα μάχης» πρόσθεσε.

«Έχουμε μια πολύ όμορφη πατρίδα, δυνατή και είμαστε μπροστά. Όταν βλέπεις έτσι τη νεολαία, χαίρομαι πάρα πολύ. Ήθελα χρόνια να δω αυτό το θέαμα» υπογράμμισε.