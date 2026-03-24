Το Πεντάγωνο σχεδιάζει να αποστείλει χιλιάδες στρατιώτες της επίλεκτης 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. Η κίνηση αυτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί, παρότι η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να ξεκινήσει συνομιλίες με το Ιράν.

Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι ζήτησαν να διατηρηθεί η ανωνυμία τους, δεν προσδιόρισαν σε ποια ακριβώς περιοχή της Μέσης Ανατολής θα αναπτυχθούν τα στρατεύματα, ούτε το πότε προβλέπεται να φτάσουν. Οι δυνάμεις της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας σταθμεύουν σήμερα στο Φορτ Μπραγκ της Βόρειας Καρολίνας.

Ο αμερικανικός στρατός παρέπεμψε για περαιτέρω διευκρινίσεις στον Λευκό Οίκο, ο οποίος, σύμφωνα με το Reuters, δεν απάντησε άμεσα στο αίτημα για σχόλιο.

Η νέα αυτή ανάπτυξη έρχεται να προστεθεί στην ήδη υπάρχουσα παρουσία χιλιάδων πεζοναυτών και ναυτών που επιβαίνουν στο USS Boxer, ένα αμφίβιο επιθετικό πλοίο, μαζί με την Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών και τα συνοδευτικά πολεμικά πλοία.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Wall Street Journal, περίπου 3.000 στρατιώτες αναμένεται να σταλούν στην περιοχή. Η γραπτή εντολή του Πενταγώνου για την ανάπτυξη της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας προβλέπεται να εκδοθεί μέσα στις επόμενες ώρες.

Χθες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακάλεσε την απειλή του ότι θα βομβαρδίσει ιρανικές μονάδες παραγωγής ενέργειας, δηλώνοντας ότι είχε «παραγωγικές» συνομιλίες με την Τεχεράνη. Ωστόσο, το Ιράν διέψευσε ότι πραγματοποιήθηκαν οποιεσδήποτε επαφές μετά την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στην πλατφόρμα Truth Social.