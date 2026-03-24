Ένοχο για σεξουαλική κακοποίηση γυναίκας το 1972 έκρινε δικαστήριο στην Καλιφόρνια τον διάσημο ηθοποιό Μπιλ Κόσμπι, επιδικάζοντας συνολική αποζημίωση σχεδόν 60 εκατομμυρίων δολαρίων, έπειτα από ακροαματική διαδικασία που διήρκεσε δύο εβδομάδες.

Όπως μετέδωσε το CNN, ο 88χρονος σήμερα Κόσμπι είχε ναρκώσει και στη συνέχεια βιάσει την Ντόνα Μότσινγκερ. Το δικαστήριο αποφάσισε να της επιδικάσει 17,5 εκατ. δολάρια για ζημίες του παρελθόντος και 1,75 εκατ. δολάρια για μελλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν «ψυχικό πόνο, απώλεια της απόλαυσης της ζωής, ταλαιπωρία, θλίψη, άγχος, ταπείνωση και συναισθηματική δυσφορία».

Σε δεύτερη φάση της διαδικασίας, οι ένορκοι επιδίκασαν επιπλέον 40 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα περίπου 60 εκατομμύρια. Η συνήγορος υπεράσπισης του Κόσμπι, Τζένιφερ Μπονζιάν, δήλωσε ότι ο πελάτης της είναι «ιδιαίτερα απογοητευμένος» από την απόφαση και σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά της ετυμηγορίας. Οι διαβουλεύσεις των ενόρκων διήρκεσαν περίπου δύο ημέρες.

Η υπόθεση και το κίνημα #MeToo

Ο πρώην σταρ της stand-up κωμωδίας και της τηλεόρασης, γνωστός ως «ο μπαμπάς της Αμερικής», υπήρξε ένας από τους πρώτους διάσημους που δικάστηκαν και καταδικάστηκαν κατά την περίοδο του κινήματος #MeToo. Είχε αντιμετωπίσει σειρά υποθέσεων σεξουαλικής επίθεσης και κακοποίησης σε βάρος γυναικών.

Η απόφαση για τη συγκεκριμένη υπόθεση εκδόθηκε σχεδόν πέντε χρόνια μετά την αποφυλάκισή του από φυλακή στην Πενσιλβάνια, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας ανέτρεψε προηγούμενη ποινική καταδίκη. Ο Κόσμπι έχει προχωρήσει σε εξωδικαστικούς συμβιβασμούς σε ορισμένες υποθέσεις, ενώ σε άλλες έχει καταβάλει αποζημιώσεις. Το ποσό που επιδικάστηκε τώρα θεωρείται το υψηλότερο μέχρι σήμερα.

Η μαρτυρία της Ντόνα Μότσινγκερ

«Αυτή η ετυμηγορία δεν αφορά μόνο εμένα, αφορά το ότι επιτέλους ακούστηκε η φωνή μου και ότι ο κύριος Κόσμπι λογοδότησε», ανέφερε η Μότσινγκερ σε ανακοίνωσή της. «Κουβαλώ το βάρος αυτού που μου συνέβη για περισσότερα από 50 χρόνια. Δεν φεύγει ποτέ. Σήμερα, ένα σώμα ενόρκων είδε την αλήθεια και τον έκρινε υπεύθυνο. Αυτό σημαίνει τα πάντα. Ελπίζω αυτό να δώσει δύναμη και σε άλλους επιζώντες που περιμένουν ακόμη τη δική τους στιγμή να ακουστούν».

Η Μότσινγκερ εργαζόταν ως σερβιτόρα σε εστιατόριο στο Σοσαλίτο, κοντά στο Σαν Φρανσίσκο, και στην αγωγή της –που κατατέθηκε το 2023– υποστήριξε ότι ο Κόσμπι την είχε προσκαλέσει σε παράσταση stand-up comedy στο Σαν Κάρλος. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, της έδωσε κρασί και δύο χάπια που πίστευε πως ήταν ασπιρίνη, πριν λιποθυμήσει.

«Ξύπνησε στο σπίτι της με όλα της τα ρούχα αφαιρεμένα, εκτός από τα εσώρουχα, χωρίς μπλούζα, χωρίς σουτιέν και χωρίς παντελόνι», αναφέρεται στην αγωγή. «Κατάλαβε ότι είχε ναρκωθεί και βιαστεί από τον Μπιλ Κόσμπι».

Οι δικηγόροι του Κόσμπι υποστήριξαν ότι οι κατηγορίες βασίζονται σε εικασίες, σημειώνοντας πως η Μότσινγκερ «παραδέχεται ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη». Η αγωγή της προχώρησε ταχύτερα από άλλες, καθώς χρειάστηκαν μόλις δυόμισι χρόνια για την έκδοση της απόφασης.

Δεκάδες κατηγορίες εις βάρος του Κόσμπι

«Είμαστε ευγνώμονες προς το σώμα των ενόρκων για την προσεκτική εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων και προς την κυρία Μότσινγκερ για το εξαιρετικό θάρρος που επέδειξε», δήλωσε ο συνήγορος της καταγγέλλουσας. Ο Κόσμπι δεν κατέθεσε στη δίκη.

Το 2022, δικαστήριο στη Σάντα Μόνικα είχε επιδικάσει αποζημίωση 500.000 δολαρίων σε γυναίκα που κατήγγειλε ότι ο ηθοποιός της επιτέθηκε σεξουαλικά στην έπαυλη Playboy το 1975, όταν ήταν έφηβη.

Η αγωγή της Μότσινγκερ προστίθεται σε μια μακρά λίστα με περισσότερες από 60 κατηγορίες για βιασμό, σεξουαλική επίθεση και παρενόχληση εις βάρος του Κόσμπι, τις οποίες ο ίδιος αρνείται.